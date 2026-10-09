Oana Gheorghiu: PNL nu va perturba un guvern care face lucrurile aşa cum trebuie. România se află într-o situaţie dificilă

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu afirmă că, dacă PNL, formaţiune în care s-a înscris în urmă cu câteva luni, va rămâne în opoziţie, nu va „perturba”, prin acţiunile sale în Parlament, activitatea unui guvern care „face lucrurile aşa cum trebuie”. Gheorghiu spune că, şi în situaţia în care se află România, unii parlamentari promovează proiecte de legi care au impact asupra bugetului care şi aşa este insuficient.

„Partidul Naţional Liberal cred că a acţionat cu destul de multă raţiune în ultima vreme. Nu va face mişcări care să perturbe un guvern care face lucrurile aşa cum trebuie. Evident că înţelegem cu toţii că România se află într-o situaţie dificilă şi să ştiţi că sunt în acest moment în Parlament parlamentari care încă promovează legi care au impact asupra bugetului, ceea ce mi se pare lipsit de responsabilitate faţă de ţara asta. Partidul Naţional Liberal nu o să facă astfel de lucruri pentru că îşi înţelege şi rolul, înţelege în ce situaţie este România şi atunci va face o opoziţie constructivă, spre binele acestei ţări”, a declarat Oana Gheorghiu, joi seară, la Prima News, potrivit News.ro.

Ea a subliniat că PNL este „deschis să susţină învestirea unui guvern”, amintind că liberalii nu vor intra la gvernare alături de PSD.

„Aşteptăm programul şi echipa de miniştri. Nu a pus alte condiţii Partidul Naţional Liberal. A spus clar că nu va intra la guvernare alături de PSD. În rest, aşteptăm să vedem care este propunerea premierului desemnat şi, în funcţie de aceasta, se va întruni Biroul Politic şi acolo se ia, de fapt, decizia finală. Evident că mergem pe ceea ce s-a decis deja şi la nivel de congres: nu în guvernare alături de PSD”, a spus Oana Gheorghiu.

Ea nu crede că, având în vedere situaţia politică, aripa conservatoare din partid ar încerca schimbarea lui Ilie Bolojan din funcţia de preşedinte al PNL.

„Premierul Bolojan, preşedintele Bolojan are o largă susţinere în Partidul Naţional Liberal şi să ştiţi că marea majoritate a membrilor Partidului Naţional Liberal susţin desprinderea de PSD. Pentru că cu toţii resimt această etichetă pe care o poartă în urma acestei alianţe de lungă durată, alianţă care nu a făcut bine nici României şi nici Partidului Naţional Liberal. Partidul Naţional Liberal are o istorie, este partidul care a modernizat România. Trebuie să-şi recâştige acest renume şi îl va recâştiga ţinând de nişte valori şi morale şi etice pe termen lung de acum înainte”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Editor : Liviu Cojan