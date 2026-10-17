Oana Gheorghiu: PSD va trebui să îşi asume guvernarea şi să aducă laptele şi mierea pe care le-a promis

Liberala Oana Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan, a declarat sâmbătă, după decizia liberalilor de susţinere a Guvernului Niculescu, că PSD va trebui să îşi asume guvernarea şi să aducă „laptele şi mierea” pe care le-a promis.

„Când ai de ales între două rele, pe care o alegi? România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară. Dar legea nu permite Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan să o adopte prin ordonanţă de urgenţă. Fără rectificare, spitalele riscă să rămână fără bani pentru medicamente şi tratamente, iar ambulanţele, fără combustibil. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre vieţi omeneşti. Despre oameni care pot muri dacă ajutorul nu ajunge la timp. Şi atunci, ce alegi? Să prelungeşti blocajul, cu toate riscurile lui, sau să contribui la învestirea unui guvern dominat de PSD, cu o listă revoltătoare de miniştri? Înţeleg revolta provocată de decizia PNL. Şi eu sunt revoltată! Cum să nu fii?”, a scris ea pe Facebook.

Potrivit acesteia, PSD, alături de AUR, a dat jos Guvernul Bolojan, un guvern din care chiar PSD făcea parte şi care începuse să pună ordine în finanţele ţării, să reducă risipa şi privilegiile.

„Dar noi nu am abandonat reformele. Timp de peste cinci luni, am continuat să luptăm pentru ele, în ciuda limitărilor Guvernului interimar, a blocajelor politice şi a contestărilor în instanţă. Am căutat şi soluţii pentru formarea unui nou Guvern. După nominalizările eşuate Tomac şi Veştea, PNL, USR şi UDMR au propus un Guvern minoritar condus de Siegfried Mureşan. PSD a refuzat. Şi iată-ne astăzi în faţa unui Guvern cu 11 miniştri PSD din 17. Cei care au blocat reformele se întorc la putere. Între timp, problemele ţării nu au aşteptat după politicieni. Am petrecut 15 ani încercând să schimb lucrurile în spitalele din România. Ştiu ce înseamnă lipsa medicamentelor şi a banilor pentru tratamente. Ştiu că, atunci când un spital nu mai poate funcţiona, consecinţele se pot măsura în vieţi pierdute. Nu pot privi toate acestea doar ca pe o dispută între partide”, a arătat ea.

Pentru PNL, cel mai simplu şi mai avantajos electoral ar fi fost să respingă învestirea acestui Guvern, consideră Oana Gheorghiu.

„Dar ce faci când o decizie bună pentru imaginea partidului riscă să aibă consecinţe grave pentru oameni? Ilie Bolojan ştie cât îl poate costa politic această decizie. Şi totuşi consideră că responsabilitatea faţă de ţară trebuie să cântărească mai mult. Aceasta este raţiunea votului PNL: nu încrederea în PSD, nu aprobarea miniştrilor propuşi, ci nevoia de a pune capăt unui blocaj ale cărui costuri sunt plătite de oameni. PNL nu intră la guvernare. Intră în opoziţie. Iar PSD va trebui să îşi asume guvernarea şi să aducă laptele şi mierea pe care le-a promis. Nu va mai putea da vina pe 'austeritatea' lui Bolojan. Noi vom continua să susţinem reforma statului, reducerea risipei, eliminarea privilegiilor şi profesionalizarea companiilor de stat. Pentru aceste lucruri am intrat în politică. Pentru ele am ales să fac parte din echipa lui Ilie Bolojan. Şi nu am de gând să renunţ la ele. Ştiu că mulţi oameni sunt dezamăgiţi. Nu le cer să nu fie şi nici să aibă încredere în PSD. Dar cred că responsabilitatea politică înseamnă uneori să accepţi un cost pentru tine, pentru a evita unul mult mai mare pentru ceilalţi. Interesul de partid nu poate fi mai important decât vieţile oamenilor. Iar responsabilitatea nu poate însemna abandonarea reformelor”, a transmis aceasta.

Editor : Liviu Cojan