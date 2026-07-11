Vicepremierul Oana Gheorghiu susține că tensiunile din fosta Coaliție au început în momentul în care Guvernul a încercat să reformeze companiile de stat și să analizeze activitatea consiliilor de administrație. Vicepreședinta PNL îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că fuge de asumare și spune că nu mai are încredere în acesta, susținând că o alianță între PNL și PSD „nu se mai poate”.

„Ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în Guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în Coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva

lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii.

Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri. Cel puțin în Guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci, cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat.

A început pur și simplu o luptă în interiorul Coaliției. Sau, cel puțin, asta a fost percepția mea. Brusc, nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt, despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație”, a declarat Oana Gheorhiu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Vicepremierul susține că relația din Coaliție s-a stricat în momentul în care s-a ajuns la problemele din companiile de stat: „Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii. Am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii. Da, și atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre”.

De asemenea, Oana Gheorghiu descrie discuțiile din interiorul Guvernului drept „calme, calde, colegiale” și spune că nu au existat confruntări directe. Potrivit acesteia, situația se schimba însă în momentul în care politicienii apăreau la televizor.

Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale. Nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor, mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară. Cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate măsurile pe care le-am început în guvern nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție”, susține Oana Gheorghiu.

Moțiunea de cenzură

Vicepremierul spune că momentul moțiunii de cenzură a fost „un proces foarte dureros”, deoarece numele său a fost menționat de mai multe ori în textul citit în Parlament. Oana Gheorghiu afirmă că moțiunea s-a bazat pe informații false și susține că tema acesteia a fost construită pe o premisă eronată.

Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în Guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa a unor companii de stat, lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu. Discutasem, de asemenea, participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe

această propunere.

Cred că am auzit numele meu de patru-cinci ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună cap-coadă și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor. La fel a rămas în spațiu public și această minciună cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să trădezi țara. Ceea ce e trist”, susține Oana Gheorhiu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Critici la adresa lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că fuge de asumare. Vicepreședinta PNL susține că adevărata miză este reforma și afirmă că PSD a trădat.

„Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră. De fapt, nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl pot spune. Că nu se poate. Că am mai auzit aici, la dumneavoastră, că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum te duci cu... îți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi? E cam același lucru. A trădat chiar”.

De asemenea, aceasta punctează că nu are încredere în liderul PSD „nicio secundă”: „Nicio secundă, îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri”.

În opinia vicepremierului, o alianță între PNL și PSD nu mai poate funcționa, întrucât cele două partide au ajuns să aibă viziuni și obiective diferite.

„Nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR. Și USR sau fără USR. Este o alianță împotriva naturii, nu se mai poate, pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment. Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD, pentru că am văzut că nu funcționează. Eu cred că-s partide complet diferite, cu ideologii și viziuni diferite”, punctează Oana Gheorghiu.

Editor : Andreea Rubica