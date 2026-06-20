Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru s-au înscris în Partidul Național Liberal, în contextul în care mâine are loc Congresul Extraordinar al formațiunii politice, potrivit surselor Digi24.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris de curând în Partidul Național Liberal și acest lucru nu poate fi considerat întâmplător, având în vedere că mâine are loc Congresul Extraordinar al PNL, un eveniment cu o miză uriașă pentru puterea din partid, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Bratu.

Oana Gheorghiu si Dragos Pîslaru vor primi, cel mai probabil, funcții de conducere în PNL la Congresul Extraordinar de mâine, posibil chiar vicepreședinți. Asta în contextul în care cei doi vor candida în echipă cu Ilie Bolojan, pentru că nu va mai fi un vot pe fiecare funcție, ci un vot în bloc pentru președinte și toată conducerea propusă de el, mult mai restrânsă decât cea actuală, potrivit informațiilor Digi24.

Numirea lui Dragoș Pâslaru pe funcția de ministru al Fondurilor Europene a fost una contestată în PNL. I-au reproșat atunci câțiva lideri lui Ilie Bolojan faptul că acordă posturile unor foști apropiați ai USR și nu membrilor PNL, iar Oana Gheorghiu a fost prinsă într-un scandal cu Partidul Social Democrat, care a criticat-o după ce a propus public vânzarea unor pachete de acțiuni ale unor companii de stat.

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo. Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi, şi anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri, a anunţat deputatul PNL Ionel Bogdan.

De asemenea, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Totodată, Consiliul Naţional Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie să fie de 2.500 de delegaţi.

S-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, ora 17:00.

Premierul desemnat Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al partidului, care solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare, a anunţat că nu va candida la funcţia de preşedinte.

De altfel, 16 parlamentari liberali care fac parte din gruparea lui Veştea au deschis vineri o nouă acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional Extraordinar şi Congresul Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Editor : Ș.R.