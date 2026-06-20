Live TV

Video Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, chiar înainte de Congresul Extraordinar (surse)

Data actualizării: Data publicării:
oana gheorghiu dragos pislaru
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru. Foto: Gov.ro și Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru s-au înscris în Partidul Național Liberal, în contextul în care mâine are loc Congresul Extraordinar al formațiunii politice, potrivit surselor Digi24.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris de curând în Partidul Național Liberal și acest lucru nu poate fi considerat întâmplător, având în vedere că mâine are loc Congresul Extraordinar al PNL, un eveniment cu o miză uriașă pentru puterea din partid, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Bratu.

Oana Gheorghiu si Dragos Pîslaru vor primi, cel mai probabil, funcții de conducere în PNL la Congresul Extraordinar de mâine, posibil chiar vicepreședinți. Asta în contextul în care cei doi vor candida în echipă cu Ilie Bolojan, pentru că nu va mai fi un vot pe fiecare funcție, ci un vot în bloc pentru președinte și toată conducerea propusă de el, mult mai restrânsă decât cea actuală, potrivit informațiilor Digi24.

Numirea lui Dragoș Pâslaru pe funcția de ministru al Fondurilor Europene a fost una contestată în PNL. I-au reproșat atunci câțiva lideri lui Ilie Bolojan faptul că acordă posturile unor foști apropiați ai USR și nu membrilor PNL, iar Oana Gheorghiu a fost prinsă într-un scandal cu Partidul Social Democrat, care a criticat-o după ce a propus public vânzarea unor pachete de acțiuni ale unor companii de stat.

Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo. Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi, şi anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri, a anunţat deputatul PNL Ionel Bogdan.

De asemenea, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Totodată, Consiliul Naţional Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie să fie de 2.500 de delegaţi.

S-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, ora 17:00.

Premierul desemnat Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al partidului, care solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare, a anunţat că nu va candida la funcţia de preşedinte.

De altfel, 16 parlamentari liberali care fac parte din gruparea lui Veştea au deschis vineri o nouă acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional Extraordinar şi Congresul Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
2026-06-15-1467
3
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
explozii in ucraina
4
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
5
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor care votează cu...
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Digi Sport
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stefan Stoica
Un deputat PNL îi cere lui Adrian Veștea să participe la Congresul Extraordinar: „De ce «fugem»? Lăsați delegații să decidă”
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrişor Peiu acuză „trompetele PSD” că reproşează AUR faptul că nu vrea să voteze un Guvern din care nu face parte
sigla pnl
Ședință tehnică înainte de Congresul Extraordinar al PNL. Ilie Bolojan își va depune candidatura la șefia partidului până la 17:00
sighiartau se opune psd
Sighiartău spune că Veştea nu a cerut în scris modificarea datei congresului PNL: Consiliul Naţional s-a desfăşurat „la virgulă”
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un PNRR de peste 20 de miliarde de euro”
Recomandările redacţiei
avioane militare pe un portavion american / vase comerciale în Strâmtoarea Ormuz / Donald Trump
Iranul a câștigat războiul, dar ar putea pierde pacea. Greșeala...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veștea, fotografie cu Luca Niculescu, „viitor ministru de...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă în 15 judeţe, sâmbătă. Valul de căldură se...
Presidents Of Russia And Turkey Meet In Tianjin, China
Rusia pierde, Occidentul câștigă. Ce înseamnă pentru NATO răcirea...
Ultimele știri
Zelenski îi dă ultimatum lui Lukașenko: să elimine echipamentele rusești din Belarus într-o săptămână. „Dacă nu, o vom face noi”
Virusul Ebola poate rămâne „ascuns” în organism luni sau ani. Cum poate reapărea infecția (studiu)
CNAIR: Circulație îngreunată pe Podul Giurgiu–Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară. Șoferii așteaptă zeci de minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Cine a pierdut sfertul cu Suedia. Hagi face, în sfârșit, lumină și arată vinovatul
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out?! FIFA le lovește în plin pe FCSB și Universitatea Cluj
Adevărul
Despăgubiri pentru Autostrada A8. Un fost primar primește 1,1 milioane lei pentru un teren cumpărat cu doar...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina...
Pro FM
Sora lui Britney Spears, despre sarcina de la 16 ani: „Mi-au spus că viața s-a terminat”. Cum arată fiica ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Detaliile care indică problemele de sănătatea ale lui Putin. Un fost consilier politic susține că liderul rus...
Newsweek
Casa de pensii, obligată de instanță să recunoască unui pensionar 13 ani munciți în grupe. Ce meserie avea?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...