Exclusiv Oana Gheorghiu spune cât s-a schimbat Nicușor Dan la Cotroceni: „Societatea îi reproșează multe”. În ce condiții mai rămâne în Guvern

Andreea Ghiorghe
Depunerea jurământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru de catre Oana Gheorghiu, la Palatul Cotroceni, 30 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„E copleșit de probleme, are foarte multe pe cap” „M-aș bucura să văd mai multă deschidere” Relația dintre Nicușor Dan și Bolojan Gheorghiu spune dacă mai rămâne într-un Guvern fără Bolojan

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, la Interviurile DIGI24.ro, că și-ar dori să vadă mai multă deschidere din partea președintelui atunci când sunt discutate reforme importante. „Sper că va lua deciziile înțelepte”, a mai precizat aceasta, referitor la contextul politic actual.

„E copleșit de probleme, are foarte multe pe cap”

Întrebată dacă Nicușor Dan s-a schimbat față de perioada când era primar al Capitalei sau activa în zona de ONG, Oana Gheorghiu a transmis:

„Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu. În toată această perioadă l-am întâlnit o singură dată, la Bruxelles, când întâmplător ne găseam amândoi în acelaşi loc. Cred că e copleşit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Ştiu că societatea îi reproşează multe lucruri.

Citește și: Scandalul Tarom. Oana Gheorghiu le răspunde sindicaliștilor care anunță proteste: „Dacă nu o facem eficientă, compania va dispărea”

„M-aș bucura să văd mai multă deschidere”

Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu, cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă şi m-aş bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulţi oameni atunci când ia deciziile. Probabil că o face, n-am aceste informaţii. Eu încă mai sper că felul în care face el lucrurile, cum le gândeşte, cum le analizează, sper că rezultatul final va fi unul bun pentru România.”

Relația dintre Nicușor Dan și Bolojan

Oana Gheorghiu a mai declarat că relația dintre președinte și premier este „una corectă, instituţională, în care discuţiile sunt foarte tehnice”.

Gheorghiu spune dacă mai rămâne într-un Guvern fără Bolojan

„Eu am venit în Guvernul României pentru că am avut încredere în în domnul Ilie Bolojan, pentru pe care îl consider un om extrem de hotărât, dornic să facă curățenie și dispus să-și asume un rol pe care nimeni la momentul acela nu și nu și-la fi asumat, într-o situație dificilă. 

Am venit și pentru că știam că la Cotroceni este un președinte în care eu am încredere și sper că va lua deciziile înțelepte. Pentru România depinde foarte mult cu cine faci echipă și nu poți să faci să schimb lucruri dacă ești adus acolo doar să fii pus în vitrină”, a mai transmis Oana Gheorghiu, întrebată dacă va mai accepta un portofoliu într-un viitor Guvern, fără Ilie Bolojan. 

Citește și: „Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD, PNL, UDMR au fost la consultările cu Nicușor Dan, urmează minoritățile și USR. Ce au declarat liderii la ieșirea de la Cotroceni
ilie bolojan
Mesajul lui Ilie Bolojan după discuția cu Manfred Weber: „I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem”
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică
2026-02-26-5307
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Cine sunt cei care i-ar putea înlocui pe miniștrii PSD demisionari...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca...
Ultimele știri
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
Citește mai multe
