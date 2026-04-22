Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, la Interviurile DIGI24.ro, că și-ar dori să vadă mai multă deschidere din partea președintelui atunci când sunt discutate reforme importante. „Sper că va lua deciziile înțelepte”, a mai precizat aceasta, referitor la contextul politic actual.

„E copleșit de probleme, are foarte multe pe cap”

Întrebată dacă Nicușor Dan s-a schimbat față de perioada când era primar al Capitalei sau activa în zona de ONG, Oana Gheorghiu a transmis:

„Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu. În toată această perioadă l-am întâlnit o singură dată, la Bruxelles, când întâmplător ne găseam amândoi în acelaşi loc. Cred că e copleşit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Ştiu că societatea îi reproşează multe lucruri.

Citește și: Scandalul Tarom. Oana Gheorghiu le răspunde sindicaliștilor care anunță proteste: „Dacă nu o facem eficientă, compania va dispărea”

„M-aș bucura să văd mai multă deschidere”

Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu, cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă şi m-aş bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulţi oameni atunci când ia deciziile. Probabil că o face, n-am aceste informaţii. Eu încă mai sper că felul în care face el lucrurile, cum le gândeşte, cum le analizează, sper că rezultatul final va fi unul bun pentru România.”

Relația dintre Nicușor Dan și Bolojan

Oana Gheorghiu a mai declarat că relația dintre președinte și premier este „una corectă, instituţională, în care discuţiile sunt foarte tehnice”.

Gheorghiu spune dacă mai rămâne într-un Guvern fără Bolojan

„Eu am venit în Guvernul României pentru că am avut încredere în în domnul Ilie Bolojan, pentru pe care îl consider un om extrem de hotărât, dornic să facă curățenie și dispus să-și asume un rol pe care nimeni la momentul acela nu și nu și-la fi asumat, într-o situație dificilă.

Am venit și pentru că știam că la Cotroceni este un președinte în care eu am încredere și sper că va lua deciziile înțelepte. Pentru România depinde foarte mult cu cine faci echipă și nu poți să faci să schimb lucruri dacă ești adus acolo doar să fii pus în vitrină”, a mai transmis Oana Gheorghiu, întrebată dacă va mai accepta un portofoliu într-un viitor Guvern, fără Ilie Bolojan.

Citește și: „Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”