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Oana Gheorghiu: „Un nou guvern format de PSD n-ar face decât să agraveze o situație și așa foarte dificilă”

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Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Vinovatul este exact PSD”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a acuzat PSD că invocă nevoia unui guvern cu puteri depline doar după ce social-democrații ar fi blocat timp de patru luni activitatea Executivului. Ea a susținut, sâmbătă, că un nou guvern format de PSD ar agrava situația României și critică opoziția social-democraților față de reformele promovate de Ilie Bolojan.

„Vai, vai, dar câtă grijă față de țărișoară s-a descoperit brusc la PSD!”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook, după ce social-democrații au susținut că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Zic dânșii că ei România are azi mare nevoie de guvern cu puteri depline. Că țara nu mai poate aștepta. Dar, domnilor de la PSD, oare România n-avea nevoie de Guvern și ieri? Dar alaltăieri n-avea nevoie? Dar în ultimele 4 luni?”, a continuat vicepremierul interimar.

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Gheorghiu susține că PSD ar fi limitat capacitatea Guvernului de a interveni în problemele urgente.

„Atât au trecut de când PSD a pus România pe avarii, limitând capacitatea Guvernului de a interveni în problemele urgente ale țării”, a afirmat președinta PNL Sector 4.

Vicepremierul interimar a acuzat PSD că nu ar fi reacționat atunci când au fost majorate taxele pentru acoperirea deficitului bugetar.

„N-a avut PSD nicio tresărire când s-au mărit taxele ca să acoperim gaura în buget săpată tot de către ei. N-a avut PSD nicio tresărire când nota de plată pentru iresponsabilitatea lor o plăteau românii, nu ei”, a scris Gheorghiu.

Ea a mai precizat că schimbarea atitudinii PSD ar fi apărut în momentul în care Ilie Bolojan a început să promoveze reforme.

„Dar când și-au dat seama că Ilie Bolojan vrea să facă reformă din-aia reală, nu doar pe hârtie, cu reorganizarea administrativă, cu comasarea instituțiilor și eliminarea privilegiilor, atunci au realizat că nu se poate guverna cu Bolojan”, a afirmat vicepremierul.

Liberala a mai susținut și că social-democrații ar fi încercat să îl înlăture pe Bolojan cu sprijinul unor membri ai PNL.

„Credeau că scapă de el rapid, cu ajutorul «colegilor» din PNL ahtiați de funcții și sinecuri. Ba un alt «coleg» s-a și scăpat public recunoscând că planul inițial era să scape de Bolojan de înainte de Paște”, a scris ea.

„Vinovatul este exact PSD”

În final, Oana Gheorghiu acuză PSD că este responsabil pentru situația actuală și respinge ideea unui nou guvern condus de social-democrați.

„Un singur mic, micuț detaliu le-a scăpat strategilor și mijlocitorilor de la PSD: că oamenii care gândesc cu capul lor, fără să fie manipulați de televiziunile de partid, au înțeles exact cum am ajuns aici și cine e vinovat. Iar acest vinovat este exact PSD”, a afirmat vicepremierul interimar.

„Un nou guvern format de PSD n-ar face decât să agraveze o situație și așa foarte dificilă. România n-are nevoie de și mai multă corupție, incompetență și iresponsabilitate”, a mai scris Gheorghiu.

Aceasta susține că România are nevoie de „un Guvern care să muncească pentru românii cinstiți”, nu pentru „zborurile private, mașinile de lux și palatele”.

Editor : Ana Petrescu

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