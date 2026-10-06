Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri. Ce așteptări au liberalii

Data actualizării: Data publicării:
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce așteptări are PNL Ce spune Oana Gheorghiu despre suspendarea lui Nicușor Dan

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL) a declarat, la Digi24, că liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa de miniștri, pe care premierul desemnat Luca Niculescu le va prezenta, înainte de a se pronunța cu privire la un vot în Parlament. Aceasta a subliniat că Niculescu este „un intelectual, care va trata această misiune cu multă seriozitate”, dar, în același timp, „votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare”.

Ce așteptări are PNL

Întrebată dacă Luca Niculescu va trece de Parlament, Oana Gheorghiu nu a vrut să se pronunțe, spunând că „socoteala voturilor” va fi făcută după ce programul de guvernare și echipa de miniștri vor fi analizate de PNL.

„Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate. Dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza dialogul, însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot în alb. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control”, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

Citește și:

PNL ar vota Guvernul Niculescu, dar cu anumite condiții. Care sunt acestea și cum se poziționează liberalii (surse)

În ceea ce privește eventualele „linii roșii” ale PNL, Gheorghiu a subliniat că liberalii sunt deschiși la dialog”. Vom avea o întâlnire cu premierul desemnat”, a completat aceasta.

Vicepremierul a fost întrebat, concret, dacă PNL ar vota un guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștri PSD.

„Așa cum am spus, înainte de a lua această decizie, este nevoie să înțelegem care este programul și care este echipa. După ce vom avea toate aceste informații, va exista o decizie a partidului în biroul politic. Nu vrem să facem presupuneri, să vorbim, să ne poziționăm pe zvonuri. Trebuie să vedem concret, cred că este cea mai constructivă situație în care Partidul Național Liberal poate să acționeze. Vedem despre ce e vorba, vedem care este programul, vedem care este echipa. Cred că așa este responsabil să să procedăm”, a reiterat Oana Gheorghiu.

Liberala a declarat că nu a fost surprinsă de această desemnare a președintelui Nicușor Dan.

„Așteptam desemnarea pe care președintele a anunțat că o va face. Nu cred că e o surpriză, pentru că numele a fost vehiculat alături de alte patru-cinci. Se vorbea despre un independent. Au existat surprize în trecut, să zic așa”, a afirmat Gheorghiu. Aceasta a adăugat că, pentru a vedea dacă un astfel de guvern poate soluționa criza politică din România, trebuie analizat programul, echipa și, de asemenea „trebuie să vedem ce fac și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor”.

„Personal, eu cred că omul Luca Niculescu este un profesionist, este un intelectual, este un om onest, dar votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Nu putem să vorbim în acest moment despre un vot doar pentru că există o nominalizare. Pentru a putea anticipa ce se va întâmpla avem nevoie de mai multe informații și probabil că în zilele următoare vom avea un program de guvernare și vom avea propuneri pentru o echipă de miniștri. Acela este momentul în care vom putea să discutăm cu adevărat despre ce va face Partidul Național Liberal și ce vor face și celelalte partide, astfel încât să ne dăm seama dacă există sau nu suficiente voturi în Parlament pentru ca acest Guvern să treacă, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ce spune Oana Gheorghiu despre suspendarea lui Nicușor Dan

În ceea ce privește inițiativa lui George Simion din Parlament, de a strânge semnături și a demara procedura de suspendare a președintelui, inclusiv printr-un apel la Partidul Social Democrat, Oana Gheorghiu a declarat că liderul AUR „face acest demers de ceva vreme”.

„Este probabil o formă de comunicare politică pe care o utilizează. Nu cred că se pune problema în acest moment de suspendarea președintelui, nu văd acest lucru a fi nici necesar, nici fundamentat și nici util”.

Întrebată dacă se așteaptă să fie parlamentari nemulțumiți de la PNL, care susțină acest demers, Gheorghiu a declarat că nu crede că acest lucru este posibil în acest moment și că nu este necesar

„România nu are nevoie de încă o criză. Președintele a desemnat un premier, cred că acesta este lucrul despre care trebuie să discutăm acum, să vedem care este programul, care este echipa. Eu cred că politicienii trebuie să aibă responsabilitate în acest moment, pentru că România într-adevăr se află într-o situație complicată. Deficitul trebuie ținut sub control. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, de un guvern care să-și asume acest rol de a continua reforma și de a continua reducerea deficitului”, a explicat vicepremierul interimar.

Citește și:

VIDEO Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca Niculescu. Social-democrații ar putea intra la guvernare (surse)

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
2026-10-05-3527
2
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
nicusor dan profimedia
4
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
5
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Digi Sport
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rares hopinca la protestele fermierilor
Rareș Hopincă: PSD va analiza desemnarea noului premier. „Nu e vorba de nicio fragmentare în interiorul partidului”
2026-10-05-3649
Președintele a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu drept premier: calendarul pentru votul de învestitură
dan motreanu si sorin grindeanu
Dan Moteanu (PNL), atac la Sorin Grindeanu: Ne oferă din nou teatrul obişnuit, comedia revendicării funcției de prim-ministru
Ilie Bolojan
PNL ar vota Guvernul Niculescu, dar cu anumite condiții. Care sunt acestea și cum se poziționează liberalii (surse)
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 9 OCT 2024
Sebastian Burduja, despre desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „România are nevoie exact de asta”. Ce spune despre votul PNL
Recomandările redacţiei
nava bulgaria
Două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei: una...
Sediul central al PSD din București.
Ședință crucială în PSD pentru soarta Guvernului propus de Luca...
Bancnote euro
Economiștii avertizează: leul s-ar putea deprecia și mai mult în...
nava lovita marea neagră
Căutări pentru un marinar dispărut după atacul asupra navei cu...
Ultimele știri
Radu Miruță anunță reguli noi în Portul Constanța: transporturile de cereale vor fi programate după capacitatea navelor
Incendiu de pădure în Gorj. Armata intervine cu un avion Spartan care poate arunca 6.000 de litri de apă la fiecare trecere
Cele șapte tipuri de cancer a căror incidență a crescut rapid în rândul tinerilor. „O bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii pentru care viața devine tot mai frumoasă odată cu trecerea anilor. Ce e mai bun abia urmează
Cancan
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Fanatik.ro
Ar trebui să plece Gică Hagi de la naționala României? Dănuţ Lupu a răspuns imediat! Mesaj ferm pentru...
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
„Gică Hagi e Nastratin Hogea al României! Suntem măgărușul grupei!” Horia Ivanovici, mesaj cu tâlc după...
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Huiduit la el acasă! Singurul "Tricolor" apostrofat pe Arena Națională, la România - Suedia 0-1
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor după ce Luca Niculescu a fost numit premier. 2 vești pentru pensionari
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Tom Cruise refuză să fie numit „ultimul mare star de cinema”. Ce a spus despre Brad Pitt într-un interviu rar
UTV
Dua Lipa a strălucit într-o rochie transparentă cu spatele gol, alături de Shakira. Cele două artiste au...