Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL) a declarat, la Digi24, că liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa de miniștri, pe care premierul desemnat Luca Niculescu le va prezenta, înainte de a se pronunța cu privire la un vot în Parlament. Aceasta a subliniat că Niculescu este „un intelectual, care va trata această misiune cu multă seriozitate”, dar, în același timp, „votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare”.

Ce așteptări are PNL

Întrebată dacă Luca Niculescu va trece de Parlament, Oana Gheorghiu nu a vrut să se pronunțe, spunând că „socoteala voturilor” va fi făcută după ce programul de guvernare și echipa de miniștri vor fi analizate de PNL.

„Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate. Dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza dialogul, însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot în alb. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control”, a declarat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

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În ceea ce privește eventualele „linii roșii” ale PNL, Gheorghiu a subliniat că liberalii sunt „deschiși la dialog”. „Vom avea o întâlnire cu premierul desemnat”, a completat aceasta.

Vicepremierul a fost întrebat, concret, dacă PNL ar vota un guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștri PSD.

„Așa cum am spus, înainte de a lua această decizie, este nevoie să înțelegem care este programul și care este echipa. După ce vom avea toate aceste informații, va exista o decizie a partidului în biroul politic. Nu vrem să facem presupuneri, să vorbim, să ne poziționăm pe zvonuri. Trebuie să vedem concret, cred că este cea mai constructivă situație în care Partidul Național Liberal poate să acționeze. Vedem despre ce e vorba, vedem care este programul, vedem care este echipa. Cred că așa este responsabil să să procedăm”, a reiterat Oana Gheorghiu.

Liberala a declarat că nu a fost surprinsă de această desemnare a președintelui Nicușor Dan.

„Așteptam desemnarea pe care președintele a anunțat că o va face. Nu cred că e o surpriză, pentru că numele a fost vehiculat alături de alte patru-cinci. Se vorbea despre un independent. Au existat surprize în trecut, să zic așa”, a afirmat Gheorghiu. Aceasta a adăugat că, pentru a vedea dacă un astfel de guvern poate soluționa criza politică din România, trebuie analizat programul, echipa și, de asemenea „trebuie să vedem ce fac și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor”.

„Personal, eu cred că omul Luca Niculescu este un profesionist, este un intelectual, este un om onest, dar votul de învestitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Nu putem să vorbim în acest moment despre un vot doar pentru că există o nominalizare. Pentru a putea anticipa ce se va întâmpla avem nevoie de mai multe informații și probabil că în zilele următoare vom avea un program de guvernare și vom avea propuneri pentru o echipă de miniștri. Acela este momentul în care vom putea să discutăm cu adevărat despre ce va face Partidul Național Liberal și ce vor face și celelalte partide, astfel încât să ne dăm seama dacă există sau nu suficiente voturi în Parlament pentru ca acest Guvern să treacă”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Ce spune Oana Gheorghiu despre suspendarea lui Nicușor Dan

În ceea ce privește inițiativa lui George Simion din Parlament, de a strânge semnături și a demara procedura de suspendare a președintelui, inclusiv printr-un apel la Partidul Social Democrat, Oana Gheorghiu a declarat că liderul AUR „face acest demers de ceva vreme”.

„Este probabil o formă de comunicare politică pe care o utilizează. Nu cred că se pune problema în acest moment de suspendarea președintelui, nu văd acest lucru a fi nici necesar, nici fundamentat și nici util”.

Întrebată dacă se așteaptă să fie parlamentari nemulțumiți de la PNL, care susțină acest demers, Gheorghiu a declarat că nu crede că acest lucru este posibil în acest moment și că nu este necesar

„România nu are nevoie de încă o criză. Președintele a desemnat un premier, cred că acesta este lucrul despre care trebuie să discutăm acum, să vedem care este programul, care este echipa. Eu cred că politicienii trebuie să aibă responsabilitate în acest moment, pentru că România într-adevăr se află într-o situație complicată. Deficitul trebuie ținut sub control. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline, de un guvern care să-și asume acest rol de a continua reforma și de a continua reducerea deficitului”, a explicat vicepremierul interimar.

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Editor : Ș.R.