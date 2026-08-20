Oana Gheorghiu anunță că mai sunt 428 de primării care lipsesc din platforma Ghișeul.ro. Termenul limită de înrolare este 25 august

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunţă, joi seară, că încă 428 primării nu sunt înrolate în platforma Ghiseul.ro, în urmă cu trei săptămâni numărul fiind mai mult decât dublu. „Este un progres bun considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului”, apreciază vicepremierul interimar, făcând un apel la primari să parcurgă procedurile până la termenul legal de 25 august.

„428 primării sunt încă neînrolate în platforma Ghiseul.ro la acest moment. Cu trei săptămâni în urmă, cifra era de 919 primării. Peste jumătate dintre ele, respectiv 491, au parcurs acest proces obligatoriu conform legii. Este un progres bun considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului. Cu toate astea, este un progres insuficient”, a scris, joi seară, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, „digitalizarea aduce transparenţă, ne scapă de drumuri, de aşteptatul la coadă şi de birocraţie”.

„Fac un apel public către primarii responsabili să acţioneze în interesul oamenilor în slujba cărora se află şi să realizeze cât mai repede procesul de înrolare”, a mai transmis Gheorghiu.

Termenul limită de înscriere este 25 august.

Editor : B.E.