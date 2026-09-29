Oana Ţoiu: Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României

Ministrul propus la Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi că ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României aşa cum şi România respectă alegerile democratice ale SUA, şi nu are niciun motiv de a avea altfel de conversaţie cu acesta, după ce Sorin Grindeanu i-a transmis să îl invite pe ambasadorul SUA la Bucureşti pentru a discuta despre acuzaţiile privind presupusa implicare a SUA în răsturnarea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, relatează Agerpres.

„În ceea ce priveşte discuţia cu diplomaţii din SUA, v-aş reaminti poziţia oficială pe care a exprimat-o ambasadorul SUA în România privind respectul pe care Statele Unite al Americii le are faţă de procesele noastre democratice aşa cum şi noi avem faţă de procesele lor democratice. Singura relaţie consolidată, justificată între două ţări într-un parteneriat strategic este aceea de respect reciproc pentru deciziile democratice luate de cetăţenii acelor ţări”, a declarat ministrul propus la Externe, după informaţiile pubicate de Wall Street Journal. „Conform publicației, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan, acestea fiind corelate cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze”, a declarat Oana Ţoiu, după audierea din Parlament.

Întrebată dacă îl va chema pe ambasadorul SUA de la Bucureşti la Ministerul de Externe pentru explicaţii, Oana Ţoiu a spus: „Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României aşa cum şi România respectă alegerile democratice ale SUA, deci nu avem niciun motiv să avem altfel de conversaţie decât aceasta care este prezentă şi în spaţiul public, de respect reciproc al deciziilor”, a subliniat ministrul propus la Externe.

Despre solicitarea lui Sorin Grindeanu, Oana Ţoiu a arătat că „este atipic ca preşedintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul şi nici poziţiile oficiale ale statului respective”.

„Cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni”

„Acesta e un gest atipic. În ceea ce priveşte discuţiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA ele sunt frecvent legate de dosarle pe care le avem în lucru. În ceea ce priveşte clarificarea discuţiei de la cina respectivă aici sigur că cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni ce au discutat acolo”, a menţionat Ţoiu.

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: «Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici», potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici”, a scris Wall Street Journal.

După apariţia articolului, informaţiile au fost corelate cu imagini publicate în luna aprilie despre o întâlnire care ar fi avut loc în luna martie şi la care au participat preşedintele PSD Sorin Grindeanu şi ministrul de atunci al Energiei Bogdan Ivan, alături de ambasadoare.

Grindeanu: Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe - „domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva?”

Referitor la aceste imagini, Grindeanu a declarat sâmbătă pentru Cotidianul că „discuţiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care ţin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important” şi că a văzut că acest lucru se regăseşte şi în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

Grindeanu a „îndemnat-o” pe Oana Ţoiu să îl invite pe ambasadorul SUA la Bucureşti pentru a discuta despre acuzaţiile privind presupusa implicare a SUA în răsturnarea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură.

„Nu vreţi dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituţional? Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva? Şi să nu vă mai luaţi după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreţi să discutăm instituţional? O îndemn pe doamna Ţoiu să facă acest lucru!”, a spus Grindeanu.

Editor : Liviu Cojan