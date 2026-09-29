Live TV

Oana Ţoiu: Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României

Data publicării:
oana toiu inquam malina norocea
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / Foto: Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni” Grindeanu: Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe - „domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva?”

Ministrul propus la Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi că ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României aşa cum şi România respectă alegerile democratice ale SUA, şi nu are niciun motiv de a avea altfel de conversaţie cu acesta, după ce Sorin Grindeanu i-a transmis să îl invite pe ambasadorul SUA la Bucureşti pentru a discuta despre acuzaţiile privind presupusa implicare a SUA în răsturnarea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, relatează Agerpres.

„În ceea ce priveşte discuţia cu diplomaţii din SUA, v-aş reaminti poziţia oficială pe care a exprimat-o ambasadorul SUA în România privind respectul pe care Statele Unite al Americii le are faţă de procesele noastre democratice aşa cum şi noi avem faţă de procesele lor democratice. Singura relaţie consolidată, justificată între două ţări într-un parteneriat strategic este aceea de respect reciproc pentru deciziile democratice luate de cetăţenii acelor ţări”, a declarat ministrul propus la Externe, după informaţiile pubicate de Wall Street Journal. „Conform publicației, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan, acestea fiind corelate cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze”, a declarat Oana Ţoiu, după audierea din Parlament.

Întrebată dacă îl va chema pe ambasadorul SUA de la Bucureşti la Ministerul de Externe pentru explicaţii, Oana Ţoiu a spus: „Ambasadorul SUA la Bucureşti a clarificat respectul pe care SUA îl are faţă de alegerile democratice ale României aşa cum şi România respectă alegerile democratice ale SUA, deci nu avem niciun motiv să avem altfel de conversaţie decât aceasta care este prezentă şi în spaţiul public, de respect reciproc al deciziilor”, a subliniat ministrul propus la Externe.  

Despre solicitarea lui Sorin Grindeanu, Oana Ţoiu a arătat că „este atipic ca preşedintele unei camere a Parlamentului să ceară convocarea sau chemarea ambasadorului SUA pentru un subiect care nu implică ambasadorul şi nici poziţiile oficiale ale statului respective”.

„Cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni”

„Acesta e un gest atipic. În ceea ce priveşte discuţiile pe care le am eu cu ambasadorul SUA ele sunt frecvent legate de dosarle pe care le avem în lucru. În ceea ce priveşte clarificarea discuţiei de la cina respectivă aici sigur că cei prezenţi la cina respectivă sunt cei mai măsură să clarifice şi faţă de Parlament şi faţă de cetăţeni ce au discutat acolo”, a menţionat Ţoiu.

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: «Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici», potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici”, a scris Wall Street Journal.

După apariţia articolului, informaţiile au fost corelate cu imagini publicate în luna aprilie despre o întâlnire care ar fi avut loc în luna martie şi la care au participat preşedintele PSD Sorin Grindeanu şi ministrul de atunci al Energiei Bogdan Ivan, alături de ambasadoare.

Grindeanu: Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe - „domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva?”

Referitor la aceste imagini, Grindeanu a declarat sâmbătă pentru Cotidianul că „discuţiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care ţin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important” şi că a văzut că acest lucru se regăseşte şi în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureşan.

Grindeanu a „îndemnat-o” pe Oana Ţoiu să îl invite pe ambasadorul SUA la Bucureşti pentru a discuta despre acuzaţiile privind presupusa implicare a SUA în răsturnarea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură.

„Nu vreţi dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituţional? Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva? Şi să nu vă mai luaţi după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreţi să discutăm instituţional? O îndemn pe doamna Ţoiu să facă acest lucru!”, a spus Grindeanu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
2
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
siegfried muresan profimedia
4
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Digi Sport
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile propunerilor lui Mureșan continuă: Premierul desemnat sare în apărarea miniștrilor. Scandal în comisii
oana toiu 3
Oana Țoiu: „Atacurile din Marea Neagră afectează comerțul cu grâne și aprovizionarea globală cu hrană. Mai multe state depind de noi”
WhatsApp Image 2026-07-06 at 10.33.13 PM
Oana Ţoiu, reacție după dezvăluirile Wall Street Journal referitoare la ambasadoarea SUA la Atena
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Siegfried Mureșan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu. Documentul transmis înaintea audierilor și răspunsul social-democraților
somaj tineri
Peste 5.400 de șomeri erau înregistrați în Capitală în luna august. Mai mult de jumătate nu primeau indemnizație
Recomandările redacţiei
calin georgescu ridicat de politisti in catuse din mogosoaia
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E...
hacker telefon
Ce instituții din România au cumpărat software-ul companiei americane...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
„E petrecere cu lăutari la Moscova”. Remus Ștefureac, despre lupta...
Ultimele știri
Doi români şi un columbian, prinşi în timp ce intenționau să vândă cocaină în Brașov. Traficanții cereau 24.000 de euro
Fragmente de dronă, căzute pe un câmp din Insula Mare a Brăilei. Un localnic a sunat la 112. Precizările MApN
Un bombardier strategic rusesc Tu-95 s-a prăbușit în Extremul Orient: șase membri ai echipajului au murit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Fanatik.ro
„România, o echipă de ospătari!” CTP a făcut praf naționala lui Hagi după 2-4 cu Bosnia: „Îmi venea să mă...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
„Suntem cactus”. Analiză la sânge după România – Bosnia 2-4. Ce trebuie să facă Gică Hagi în viitor
Adevărul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După 15 ani de căsnicie și PATRU copii, au divorțat: ”Am avut niște ani grei”. Totul s-a schimbat radical
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
De ce nu cumpărăm gaz de la americani - un economist explică cine câștigă și cine pierde din această decizie
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani