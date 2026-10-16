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Oana Ţoiu: Armistiţiul la Marea Neagră este un obiectiv important. Blocajul este la Federaţia Rusă

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Russia attacks civilian ship in Black Sea for 3rd time
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa. Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, spune că armistiţiul la Marea Neagră este un obiectiv important, dar că singura ţară care mai trebuie să se alăture şi care îl blochează este Federaţia Rusă, care are, la rândul ei, rute de export în Marea Neagră. Ea a amintit că la începutul războiului au fost create rutele solidarităţii, care au permis exporturile de cereale, „deci există un precedent parţial”.

„În ceea ce priveşte intensificarea atacurilor, în special a atacurilor generate de Federaţia Rusă, aceasta este în analiza noastră şi la nivelul Uniunii Europene, parte din tacticile pe care ei le aplică ca să pună presiune pe economia Ucrainei, în special înainte de iarnă, să oprească practic una dintre rutele principale de export care le-au rămas disponibile. În ceea ce priveşte protecţia infrastructurii critice, un pas pe care l-am făcut este întărirea colaborării trilaterale cu Bulgaria şi cu Turcia şi pentru asta finalizarea conceptului pentru hub-ul de securitate maritimă, care are şi o componentă de creştere a analizei situaţionale şi a capacităţii de a răspunde la interferenţe hibride, iar la nivel NATO, chiar în săptămâna care urmează, există o întâlnire a experţilor pentru protecţia infrastructurii critice şi ne dorim ca anul viitor să fim cei care o găzduim în România”, a spus Ţoiu, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Ea a vorbit şi despre un armistiţiu la Marea Neagră.

„Armistiţiul la Marea Neagră este un obiectiv important şi pentru ţările importatoare, care, de asemenea, sunt implicate în acest dialog. Singura ţară care acum trebuie să se alăture şi, de fapt şi drept, unde e blocajul este Federaţia Rusă, care la rândul ei are în Marea Neagră rute de export. A existat anterior o negociere care a avut un rezultat parţial pozitiv, în sensul în care au fost la începutul războiului, tot printr-un efort diplomatic, create rutele solidarităţii care să permită practic exporturile cu grâne la momentul respectiv. Deci există un precedent parţial”, a arătat Ţoiu.

Ministra a precizat că nu consideră că acest armistiţiu ar putea fi văzut ca o slăbire a negocierilor pentru pace.

„Am fost întrebaţi de-a lungul timpului şi dacă această cerinţă a unui armistiţiu la Marea Neagră nu este văzută ca o slăbire a negocierilor pentru pace. Noi nu considerăm că acesta este cazul. De altfel, am şi discutat cu partenerii din Ucraina despre asta, cu Statele Unite ale Americii, cu Franţa, cu partenerii europeni. Vedem asta ca o măsură parţială de construire a unei încrederi necesare şi pentru negocieri de pace care să privească întreg războiul. Până în acest moment nu avem un element care să genereze încredere în poziţia Federaţiei Ruse faţă de acest armistiţiu”, a explicat Ţoiu.

Editor : M.B.

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