Oana Ţoiu, aşteptată la Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, pentru explicații privind românii din Orientul Mijlociu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, urmează să vină miercuri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, pentru a da explicaţii în legătură cu repatrierea românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele Comisiei de politică externă, Hajdu Gabor, a declarat marţi pentru Agerpres că urmăreşte „cu îngrijorare” situaţia românilor blocaţi în aceste zone.

„Este clar că urmărim cu mare interes şi îngrijorare ce se întâmplă în zonele afectate de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Urmărim ce se întâmplă cu concetăţenii noştri care sunt blocaţi în aceste zone. Pot să vă spun foarte deschis că primesc şi eu telefoane de la ei în mod personal şi se interesează. Convocarea şedinţei Comisiei pentru politică externă a fost decisă în acest context, în care mulţi cetăţeni români se află în aceste state afectate de conflictul din Orientul Mijlociu”, a precizat parlamentarul.

El a subliniat că a solicitat, începând din 3 martie, informaţii de la Ministerul Afacerilor Externe.

„Ne-am adresat cu două adrese consecutive, transmise în 3 şi 5 martie, prin care am solicitat informaţii privind numărul cetăţenilor români aflaţi în această situaţie, măsurile avute în vedere pentru sprijinul şi repatrierea acestora, precum şi, în mod normal, estimarea termenului în care revenirea lor în siguranţă în ţară ar putea fi organizată. Invitaţia adresată ministerului se înscrie în această linie, a interesului manifestat pentru soarta concetăţenilor noştri care sunt acolo. Şi este un interes absolut legitim al Parlamentului, dorim să obţinem informaţii de la minister şi de la Guvern”, a explicat Hajdu Gabor.

Şi vicepreşedintele Comisiei de politică externă, deputatul AUR Cosmin Corendea, a precizat pentru Agerpres că aşteaptă nişte „explicaţii de bun simţ” legate de criteriile aplicate de Ministerul de Externe românilor aduşi în ţară din Orientul Mijlociu, respectiv de condiţiile în care i-ar fi fost refuzată îmbarcarea Irinei Ponta.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat că ministrul Oana Ţoiu va participa miercuri la şedinţa Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor. Întrebat dacă Oana Ţoiu va fi prezentă fizic sau online la şedinţa Comisiei, purtătorul de cuvânt a răspuns: „Asta nu ştiu, dar fiind în Bucureşti, bănuiesc că fizic, nu pot să dau o confirmare sută la sută”.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situaţia legată de transportul românilor din zona de conflict din Orientul Mijlociu. Totodată, el a anunţat că le va cere parlamentarilor partidului din Comisiile de politică externă să îi cheme la audieri pe ministrul Oana Ţoiu şi pe consulul României în Dubai.

