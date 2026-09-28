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Oana Țoiu: „Atacurile din Marea Neagră afectează comerțul cu grâne și aprovizionarea globală cu hrană. Mai multe state depind de noi”

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Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
Discuții pentru oprirea temporară a atacurilor din Marea Neagră

Riscurile de securitate și atacurile din Marea Neagră afectează fluxurile globale de aprovizionare cu hrană, iar mai multe state, inclusiv din Africa, depind de restabilirea comerțului cu grâne, a declarat luni ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Aceasta a precizat că România susține obținerea unei opriri temporare a atacurilor din regiune.

„Miza pentru România ține de securitatea maritimă. Portul Constanța este principala poartă prin care grânele, atât ale noastre, cât și ale celorlalte țări și ale Ucrainei, ajung să tranziteze Marea Neagră și apoi să ajungă în Caucazul de Sud, în Asia și în Africa. Riscurile de securitate crescute la Marea Neagră și atacurile din ultima vreme generează nu doar probleme de securitate în regiune, ci au ajuns să obtureze fluxurile globale de aprovizionare cu hrană. În acest moment sunt mai multe state, inclusiv din Africa, care depind de capacitatea noastră comună de a restabili comerțul cu grâne”, a declarat Oana Țoiu într-o conferință de presă.

Discuții pentru oprirea temporară a atacurilor din Marea Neagră

În cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată în perioada 21-25 septembrie la New York, au avut loc discuții pentru obținerea unei opriri temporare a atacurilor din Marea Neagră. Demersul nu a fost însă finalizat, iar eforturile diplomatice vor continua.

„Și în trecut acest lucru a mai fost posibil, prin coridoarele solidarității. Nu este ceva ce a ajuns la bun sfârșit. Eforturile diplomatice vor continua, în special conversația, așa cum vă imaginați, cu Rusia este partea complicată a acestui potențial acord”, a afirmat Țoiu.

Potrivit acesteia, oprirea temporară a atacurilor nu ar trebui să înlocuiască sau să încetinească negocierile privind o pace durabilă în regiune. Măsura ar permite reluarea comerțului cu cereale și ar putea oferi o protecție suplimentară transporturilor energetice.

„Noi nu vedem asta ca o măsură care să înlocuiască sau să încetinească procesul de discuții care țin de pacea sustenabilă a regiunii, ci inclusiv ca o măsură necesară momentan pentru a permite comerțul cu grâne în dreptul nostru și pentru a asigura o protejare mai bună a transportului logistic care ține de aprovizionarea noastră cu energie. Este și o potențială măsură de construire treptată a încrederii necesare negocierilor mai largi”, a mai declarat ministrul.

Editor : A.D.

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