Live TV

Oana Ţoiu: Bugetul pe 2027, responsabil va fi să îl adoptăm în toamnă, ca să nu mai începem încă un an cu frâna trasă pentru investiţii

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu face declaratii
Oana Țoiu: Foto:Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu (USR) a afirmat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan „are meritul de a fi reuşit să echilibreze, chiar şi în ultimele ore, negocierile de durată” pentru adoptarea bugetului pentru 2026. Ţoiu apreciază că „responsabil va fi” ca bugetul pentru viitorul an să fie adoptat încă din toamnă, „ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine şi cu frâna trasă pentru investiţii”.

„Coaliţia de guvernare a confirmat în Parlament, astăzi, cu 319 voturi pentru şi 104 voturi împotrivă, planul de guvernare pentru 2026 reflectat în alocarea bugetară. Pentru bugetul din 2027 responsabil va fi să îl adoptăm din toamna acestui an, ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine şi cu frâna trasă pentru investiţiile naţionale şi locale”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Aceasta apreciază că „anul acesta de atâta timp a fost nevoie ca să putem merge înainte”.

Ea consideră că premierul Ilie Bolojan are meritul de a fi reuşit să ducă la bun sfârşit negocierile, astfel încât, chiar şi cu întârziere, bugetul să fie adoptat.

„Premierul are meritul de a fi reuşit să echilibreze, chiar şi în ultimele ore, negocierile de durată din acest an şi astfel am reuşit să continuăm responsabil repararea situaţiei grave de la care am pornit”, a mai declarat Ţoiu.

Legea bugetului de stat a fost adoptată, vineri, de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi ”împotrivă”, o abţinere, iar doi parlamentari nu au votat.

Totodată, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate reformele făcute până acum – cea a administraţiei, a pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget.

„Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice”, a punctat el.

Negocierile pentru adoptarea bugetului au fost de mai multe ori în impas, chiar şi după ce legea a fost depusă în Parlament. Joi dimineaţă, liderii Coaliţiei au avut din nou o întâlnire la finalul căreia s-a ajuns la un consens, iar legea a putut fi adoptată.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Digi Sport
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
„Cred că am câştigat”. Trump jubilează în privința războiului din Iran: „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus totul”
Jeff Bezos vrea să lanseze o rețea uriașă de sateliți pentru centre de date în spațiu. La proiect se alătură și alte mari companii
CBS News își închide posturile de radio după aproape 100 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ultimele lovituri de milioane de euro pe care le-a dat Pescobar. „Vagoane de caracatiță”. Exclusiv
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant