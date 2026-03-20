Oana Ţoiu: Bugetul pe 2027, responsabil va fi să îl adoptăm în toamnă, ca să nu mai începem încă un an cu frâna trasă pentru investiţii

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu (USR) a afirmat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan „are meritul de a fi reuşit să echilibreze, chiar şi în ultimele ore, negocierile de durată” pentru adoptarea bugetului pentru 2026. Ţoiu apreciază că „responsabil va fi” ca bugetul pentru viitorul an să fie adoptat încă din toamnă, „ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine şi cu frâna trasă pentru investiţii”.

„Coaliţia de guvernare a confirmat în Parlament, astăzi, cu 319 voturi pentru şi 104 voturi împotrivă, planul de guvernare pentru 2026 reflectat în alocarea bugetară. Pentru bugetul din 2027 responsabil va fi să îl adoptăm din toamna acestui an, ca să nu mai începem încă un an cu trei luni de incertitudine şi cu frâna trasă pentru investiţiile naţionale şi locale”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Aceasta apreciază că „anul acesta de atâta timp a fost nevoie ca să putem merge înainte”.

Ea consideră că premierul Ilie Bolojan are meritul de a fi reuşit să ducă la bun sfârşit negocierile, astfel încât, chiar şi cu întârziere, bugetul să fie adoptat.

„Premierul are meritul de a fi reuşit să echilibreze, chiar şi în ultimele ore, negocierile de durată din acest an şi astfel am reuşit să continuăm responsabil repararea situaţiei grave de la care am pornit”, a mai declarat Ţoiu.

Legea bugetului de stat a fost adoptată, vineri, de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi ”împotrivă”, o abţinere, iar doi parlamentari nu au votat.

Totodată, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate reformele făcute până acum – cea a administraţiei, a pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget.

„Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice”, a punctat el.

Negocierile pentru adoptarea bugetului au fost de mai multe ori în impas, chiar şi după ce legea a fost depusă în Parlament. Joi dimineaţă, liderii Coaliţiei au avut din nou o întâlnire la finalul căreia s-a ajuns la un consens, iar legea a putut fi adoptată.

Editor : Liviu Cojan