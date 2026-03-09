Live TV

Oana Țoiu, chemată la Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor pentru a da explicații despre repatrierea românilor

Data publicării:
oana toiu 1
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea

Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor se reunește miercuri pentru a discuta situaţia românilor blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu şi măsurile pentru repatrierea acestora. La şedinţă au fost invitaţi să participe și ministra de Externe, Oana Ţoiu, şi consulul României în Emiratele Arabe Unite, Viorel-Riceard Badea.

„Convocăm ședința Comisiei pentru politică externă, care va avea loc în format hibrid, cu prezență fizică miercuri, 11 martie 2026, începând cu ora 12.00, imediat după plen, la Sala Comisiei pentru politică externă, corp B2, etajul 1, camera 3, pentru dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi:

  • Informare și dezbateri privind situația cetățenilor români aflați în state afectate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și măsurile avute în vedere pentru sprijinul și repatrierea acestora”, potrivit convocării semnate de președintele comisiei, Hajdu Gábor.

În același document este anunțată invitarea ministrei Oana Țoiu „pentru a informa Comisia cu privire la situația cetățenilor români aflați în aceste zone și măsurile avute în vedere de autoritățile române pentru sprijinul și repatrierea acestora”, și a consulului general al României în Emiratele Arabe Unite, Viorel-Riceard Badea.

