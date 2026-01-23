Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională. Oficialul român a participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation, alături de miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe patru continente, precum și de lideri ai organizațiilor economice internaționale, și a atras atenția asupra dezechilibrelor comerciale ale României și nevoii unei diplomații economice active.

„Deși anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferința rămâne, în esență, despre economie și colaborare. Pentru că un comerț funcțional și corect este, în sine, și printre cele mai bune instrumente pentru a diminua riscurile de securitate”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Ministra a explicat că participarea României la această sesiune a avut ca obiectiv consolidarea dialogului economic într-un context geopolitic tot mai complicat.

„Din acest motiv am participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation de la Forumul Economic Mondial, alături de miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe 4 continente, precum și de liderii Organizației Mondiale a Comerțului și ai agențiilor economice ONU”, a afirmat Oana Țoiu.

Schimbările geopolitice și nevoia statelor de autonomie strategică influențează direct piețele globale, iar soluțiile trebuie să evite măsurile extreme, a spus aceasta.

„Într-o sală în care s-a discutat viitorul schimburilor comerciale, am susținut că deciziile geopolitice și nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează și piețele. Soluția nu este protecționismul orb, ci diversificarea inteligentă a lanțurilor de valoare și a piețelor de desfacere”, a scris ministrul de Externe.

Oana Țoiu a prezentat și date privind dezechilibrele comerciale ale României, subliniind necesitatea unei abordări active în plan extern.

„România importă anual bunuri de aproximativ 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde, un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro. Aici este o problemă, dar nu se reglează doar prin politici interne, ci și printr-o diplomație economică activă”, a precizat ea.

În acest context, ministra a subliniat importanța deschiderii de noi piețe pentru produsele autohtone și a menținerii unui dialog constant cu partenerii externi.

„Putem deschide piețe noi pentru produsele românești, iar menținerea dialogului economic și comercial devine esențială”, a arătat Oana Țoiu.

În final, ministra Afacerilor Externe a transmis un mesaj de susținere pentru mediul de afaceri din România.

„Antreprenoriatul românesc are succes, merită și uși deschise”, a concluzionat Oana Țoiu.

Editor : Ș.A.