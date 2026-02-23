Live TV

Oana Țoiu, despre cei care au semnat moțiunea simplă împotriva sa: „Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă mai tare”

Data publicării:
oana toiu
Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a explicat de ce nu va participa, luni, la dezbaterea moțiunii simple care o vizează. Aceasta susține că demersul este scris de „Ninel Peia, care după ce a fost votat a şi schimbat partidul şi semnat de domnul Petrişor Peiu, care a spus public că nu îi pot critica pe românii care fac poze cu Putin”.

Oana Țoiu a explicat că nu participă la dezbaterea moțiunii simple la Senat pentru că este prezentă la întâlnirea miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană (Consiliul de Afaceri Externe), unde sunt două teme esenţiale pentru România: sancţiunile împotriva Rusiei şi răspunsul european în faţa campaniilor de dezinformare. 

„Am ales să nu anulez prezenţa României la nivel de ministru pentru că poziţia noastră ca ţară la graniţă cu războiul trebuie să fie una clară. România are un mesaj ferm aliniat cu răspunsul comun european. Să ne fie clar: noi suntem ţara care are graniţa UE cu războiul, iar alte ţări, mult mai departe de conflict, investesc alături de noi pentru instrumente comune de apărare şi de investiţii pentru a proteja această graniţă. România nu-şi permite în acest context să fie „aşa şi aşa”, ci trebuie să fim prezenţi cu un mesaj neşovăielnic”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.

Ministra de Externe a avut și un mesaj pentru semnatarii moțiunii simple:

„Moţiunea împotriva mea este scrisă de domnul Ninel Peia, care după ce a fost votat a şi schimbat partidul şi, desigur, semnată de domnul Petrişor Peiu, care a spus public că nu îi pot critica pe românii care fac poze cu Putin şi că nu pot spune că aceasta nu este poziţia României. Delimitarea de Putin, în perspectiva dumnealui, este “o gafă diplomatică”. Probabil că s-ar aşeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum, noi nu. Ce încearcă să facă aceşti domni este ca România să nu fie reprezentată la nivel de ministru în această reuniune. Aşa că şi-au copiat propria moţiune pe Mercosur, pe care au depus-o ca să se suprapună pe Consiliul de Afaceri Externe.”

Oana Ţoiu mai spune că „alături de ei au semnat moţiunea senatori de la AUR despre care ştim că au fost în SUA să susţină o doamnă din Congres care a cerut oficial ieşirea SUA din NATO”. 

„Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă astăzi mai tare decât vocea noastră europeană şi fac asta nu într-o săptămână întâmplătoare, ci exact în zilele în care se împlinesc 4 ani de la începerea războiului. (...) Aceşti politicieni însă nu cred că respectă onest voturile primite, pentru că în declaraţiile pe care le fac nu pot nici ei explica cum ar putea fi aliniate cu interesele strategice ale României.  Ei nu au spus însă în campania în care au cerut aceste voturi nici că vor ca ţările să cedeze teritoriile lor, nici că se vor alătura celor care cer ieşirea SUA din NATO, deşi NATO e furnizorul nostru principal de securitate. Nu au spus nici că vor face campanii anti-UE, deşi Produsul Intern Brut al României s-a triplat de la aderare şi am depăşit borna de 100 de miliarde de euro din bani europeni alocaţi României din 2007 până azi”, a mai transmis ministra. 

Plenul Senatului are programat să dezbată și să supună la vot, luni, de la ora 16.00, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune „da” altora şi „nu” propriilor cetăţeni”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România. Ministra de Externe le-a transmis aleșilor, printr-o scrisoare, că nu va participa la ședință, fiind plecată la Bruxelles pentru mai multe reuniuni oficiale.

Citește și: Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Ședință la Guvern pentru împărțirea banilor

 

Editor : A.G.

