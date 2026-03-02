Live TV

Oana Țoiu, discuție cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre situația românilor din regiunea afectată de război

oana toiu si șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Oana Țoiu și șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Oana Țoiu a discutat luni cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, ES șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, despre atacurile Iranului în regiune și despre situația românilor blocați în mai multe zone din EAU. Șefa diplomației de la București i-a mulțumit pentru asistență și precizează că va continua contactul direct „în sprijinul dialogului diplomatic pe teren”.

„Încrederea între oameni și țări se construiește în perioade de criză, am concluzionat în conversația telefonică cu omologul meu emiratez, ES șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceministru și ministru de externe al Emiratelor Arabe Unite”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

În discuția telefonică, șefa diplomației de la București și-a exprimat „deplina solidaritate cu Emiratele Arabe Unite și cu alte țări din regiune afectate de atacurile iraniene”.

„Am discutat despre numărul de atacuri și măsurile de apărare aeriană, precum și despre măsurile luate pentru siguranța cetățenilor, inclusiv a cetățenilor români blocați în Dubai și Abu Dhabi, despre situația aeroporturilor și trecerea frontierei.

I-am mulțumit pentru asistență și vom continua contactul direct în sprijinul dialogului diplomatic pe teren.

Dialogul diplomatic dintre regiuni este important, inclusiv din perspectiva siguranței cetățenilor și a pașilor următori. Am împărtășit reciproc concluziile CAE și Consiliului de Cooperare al Golfului”, a mai scris Țoiu

Editor : Liviu Cojan

Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
