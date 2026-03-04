Oana Țoiu, discuții cu ministrul de Externe din Oman despre românii blocați acolo şi zboruri care să îi preia şi pe cei din Dubai

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, dar şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea prelua, când situaţia o va permite, şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai.

Oana Ţoiu a arătat, în postări pe reţelele sociale, că a discutat, miercuri, cu ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, E.S. Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia de securitate din Oman şi din regiune şi importanţa unei coordonări consolidate şi a unei comunicări constante.

Pe fondul recentelor ostilităţi, România menţine un angajament strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu, a menţionat ministrul român de Externe.

„Am vorbit şi despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, precum şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea acomoda treptat şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai când situaţia de securitate o va permite, precum şi despre evaluările pe care le facem în acest moment privind numărul de cetăţeni români din regiune. Le-am mulţumit pentru efortul diplomatic de dezescaladare important şi pentru diminuarea riscurilor de securitate asupra cetăţenilor noştri până când călătoriile lor spre casă vor fi posibile”, a subliniat Ţoiu.

