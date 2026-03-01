Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul

Anunţul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, afirmă ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, oficialul adăugând că România susţine dreptul iranienilor de a-şi alege viitorul, dreptul la libertate şi dreptul de a fi în siguranţă.

„În absenţa predictibilităţii oferită de dreptul internaţional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenţei în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internaţională pentru detensionarea situaţiei este esenţială. În contextul desfăşurării, în acest moment, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziţia României potrivit căreia este esenţială asigurarea păcii şi securităţii regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acţiuni militare au responsabilitatea de a proteja populaţia civilă” a transmis, duminică, ministrul Oana Ţoiu, într-o postare pe X.



Ea arată că a avut o „discuţie aprofundată” cu ambasadorii României din regiune, care au informat cu privire la situaţia din teren şi „schimburi de opinii” cu omologi din Europa şi din regiune.



„Împărtăşim preocupările acestora privind securitatea regională şi exprimăm solidaritatea României cu Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Regatul Arabiei Saudite, precum şi condamnarea fermă a atacurilor cu drone şi rachete lansate de Iran împotriva acestora. În ultimele luni, având în vedere acţiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetăţeni, precum şi nerespectarea constantă a acordurilor şi prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancţiuni şi am inclus Garda Revoluţionară Iraniană pe lista organizaţiilor teroriste. Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor ruseşti utilizate într-un conflict brutal pe continentul european”, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe.



Şeful diplomaţiei române mai informează că va fi prezentă, duminică, la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe.



„Voi participa astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, unde vom discuta atât despre modalităţile prin care ne protejăm cetăţenii aflaţi în regiune, cât şi despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune şi cu partenerii noştri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung”, a mai transmis ministrul Oana Ţoiu.

