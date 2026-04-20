Oana Țoiu, după întrevederea cu Roberta Metsola: România este neabătută în drumul său european

România are nevoie, în continuare, de un Executiv care să dea dovadă de curaj și consecvență pentru a respecta angajamentele asumate față de cetățeni și pentru a duce la îndeplinire planurile de finanțare convenite cu partenerii europeni, a declarat ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu, după întrevederea oficială de luni, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European Roberta Metsola.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, discuțiile au vizat principalele teme de pe agenda europeană: prioritățile României pentru viitorul buget multianual, măsurile pentru creșterea competitivității și stimularea mediului de afaceri într-o piață unică consolidată, precum și situația de securitate și rolul Uniunii în acest domeniu.

Un punct central al întâlnirii l-a reprezentat Cadrul Financiar Multianual 2028–2034. Șefa diplomației române a arătat că susține poziția ambițioasă a Parlamentului European privind un buget capabil să sprijine transformarea economică a continentului.

„România rămâne ferm angajată pe drumul european. Suntem mai puternici într-o Uniune Europeană puternică, iar accesul facil la oportunități pentru cetățeni este esențial. Țara noastră a ajuns la un nivel de maturitate care îi permite să contribuie decisiv la securitatea, inovația și consolidarea pieței europene. În același timp, credibilitatea noastră depinde de capacitatea de a livra rezultate concrete. De aceea, este nevoie de o echipă guvernamentală hotărâtă și perseverentă, care să îndeplinească promisiunile făcute și să atragă, inclusiv anul acesta, cele 10 miliarde de euro din PNRR pentru investiții în școli, spitale și autostrăzi”, a subliniat ministra de Externe.

Întrevederea ministrei Afacerilor Externe Oana Țoiu cu președinta Parlamentului European Roberta Metsola.

Oana Țoiu a evidențiat și necesitatea unei piețe unice mai eficiente, cu reguli simplificate și acces mai facil la oportunități pentru companii. Totodată, a arătat că România susține menținerea Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune ca piloni centrali ai viitorului buget european, acestea fiind esențiale pentru reducerea decalajelor și creșterea competitivității.

În plan regional, discuțiile au abordat și efectele tensiunilor din Orientul Mijlociu, inclusiv impactul unei eventuale blocări a Strâmtorii Ormuz asupra lanțurilor de aprovizionare și securității energetice. Cei doi oficiali au discutat despre rolul diplomației și despre expertiza României în gestionarea coridoarelor de solidaritate, ca element important pentru reziliența logistică la nivel european.

Întâlnirea a inclus și referiri la atașamentul majorității românilor față de proiectul european, precum și la viitoarea vizită la București, de Ziua Europei, a președintei Parlamentului European.

