Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, la Digi24, despre declarațiile șefului NATO Mark Rutte privind prezența trupelor americane în România, că miza țării noastre și a aliaților este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită. „Ne uităm la modalități de a crește în perspectivă această capacitate de descurajare și de apărare”, a spus ea.

Întrebată dacă România a cerut în discuțiile cu Mark Rutte o prezență militară NATO sporită după redimensionarea trupelor americane, Oana Țoiu a răspuns:

„Nu este doar miza României, este miza noastră comună ca apărarea, aici, pe Flancul Estic, să fie una întărită, chiar dacă și în acest moment, atât în evaluarea noastră, cât și în evaluarea secretarului general Mark Rutte și a NATO, capacitatea noastră de descurajare și de apărare în acest moment, este deja întărită, deja, suficientă pentru a face față provocărilor. Dar evident că ne uităm, atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene, complementar, la modalități de a crește în perspectivă această capacitate de descurajare și de apărare”.

Șefa diplomației spune că discuții cu șeful NATO au fost și despre sancțiunile împotriva Rusiei, precizând că țara nostră se va alinia celor impuse de SUA.

„Am discutat și despre pachetele de sancțiuni care să fie impuse mai departe Federației Ruse pentru a opri și a diminua mecanismele financiare prin care aceștia își finanțează războiul de agresiune în Ucraina. Aceste două lucruri trebuie să meargă în paralel și trebuie sincronizate între eforturile Uniunii Europene și cele ale președintelui Donald Trump și a Statelor Unite ale Americii. (...)România se va alinia sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii, chiar dacă juridic n-au efect imediat pe teritoriul României.

Decizia politică și poziția foarte clară a României și în relație cu Statele Unite ale Americii și în interiorul Uniunii Europene este că noi am considerat și vom continua să considerăm că sancțiunile au efect și trebuie întărite, pentru că miza noastră este să avem pace la graniță și credem că instrumentele care diminuează finanțarea la care are acces Rusia pentru acest război folosite”, a mai spus ea.

Miercuri după-masă, Mark Rutte a fost întrebat în conferința susținută alături de președintele Nicușor Dan de ce în Polonia și statele baltice vedem o prezență sporită a trupelor americane și ale NATO, în timp ce din România sunt retrase trupe.

Șeful NATO a răspuns că atunci când va fi nevoie vor fi trimise trupe suplimentare în România.

„Santinela Estică este aici de la nord până la Marea Neagră. Atunci când e nevoie putem acord suport suplimentar. Referitor la trupele terestre, lucrăm aici pentru a-i perfecționa pe cei peste 5.000 de militari ca atunci când e nevoie să le aducem până la nivelul de a putea apăra România.

Aveți și mândria voastră, forțele române. Dar dacă va avea loc un atac din alte părți, nu e vorba de ajutor din partea Santinelei și cele terestre, dar tot NATO va veni să vă salveze. Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care să intre să salveze România. Avem activități în fiecare zi, le perfecționăm. De aceea cred că nimeni nu va încerca”, a declarat Rutte.

Editor : C.L.B.