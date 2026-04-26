Oana Ţoiu: Există discuții ca bugetul UE să ofere finanțare localităţilor din România apropiate de războiul din Ucraina

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă că se discută în acest moment cu liderii europeni o poziţie comună pentru negocierea bugetului european, astfel încât Flancul Estic să aibă, pe de o parte, resursele necesare pentru a întări apărarea şi descurajarea şi, pe de altă parte, pentru localităţile României să existe surse de finanţare care să privească investiţiile şi dezvoltarea economică, care să compenseze riscul perceput de apropierea lor de linia graniţei şi implicit de linia frontului din Ucraina. 

„Lucrăm la pachetul de sancţiuni suplimentar, pachetul de sancţiuni 21, deja am stabilit şi finalizat ca decizie, săptămâna aceasta, pachetul de sancţiuni 20”, a declarat Oana Ţoiu, la Antena 3 CNN, conform News.ro. 

Ea a precizat că „ceea ce se discută în acest moment cu liderii europeni este o poziţie comună pentru negocierea bugetului european, astfel încât Flancul estic să aibă, pe de o parte, resursele necesare pentru a întări apărarea şi descurajarea şi, pe de altă parte, foarte important pentru localităţile României, este să existe surse de finanţare care să privească investiţiile şi dezvoltarea economică, care să compenseze riscul perceput de apropierea lor de linia graniţei şi implicit de linia frontului”. 

Ministrul de Externe a mai declarat că, în relaţia România-Ucraina, există un proiect comun de producţie de drone, agreat şi de preşedinţi, în vizita care a avut loc de curând, care are şi parte de finanţare europeană dedicată. 

„Cred că, în acest moment (..) este foarte important să ne asigurăm că armata noastră are instrumentele necesare pentru modernizarea sa, este foarte important, ce au spus şi colegii de la Apărare, să reorganizeze capabilităţile pe care le au acum, dar aşteptarea românilor este ca, pur şi simplu, indiferent de ce alt stat vorbim, să nu mai poată fi nimeni care să poată intra ilegal în spaţiul nostru aerian, mai ales atunci când vă pun un risc real asupra cetăţenilor”, a subliniat Ţoiu. 

Oana Ţoiu a mai spus că Ucraina a doborât mare parte a acestor drone. 

„Vorbim de sute de drone care au avut atacuri pe parcursul nopţii, zeci de drone care au avut atacuri foarte aproape de graniţa noastră şi vorbim nu doar de intenţia, ci de acţiunea foarte clară de a dărâma aceste drone. Şi aici trebuie să ne amintesc un lucru foarte important, reiterat şi de preşedinte, şi anume că investiţia comună a europenilor, investiţia comună a partenerilor strategici în capacitatea de apărare a Ucrainei, cât şi în propria noastră capacitate de apărare, generează un efort şi un rezultat comun în protecţie a cetăţenilor noştri şi în eliminarea acestor drone”, a mai spus ea. 

