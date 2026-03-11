Live TV

Video Oana Țoiu, în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta: „A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CP - COMISIA DE POLITICA EXTERNA - 11 MAR 2026
Oana Țoiu face o declaratie de presa dupa ce a participat la comisia de politică externă a Camerei Deputaților, pentru explicații privind românii din Orientul Mijlociu, 11 martie 2026. Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că „a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată”, în contextul scandalului privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Subiectul a stânit un adevărat scandal în comisia parlamentară în care ministra a fost audiată. 

„A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale care a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programările raportate către centrală. Evident că aici lucrurile pot fi mult îmbunătățite”, a declarat Oana Țoiu, înaintea ședinței din Parlament.

Ministra a precizat că nu a verificat numele persoanelor care au solicitat repatrierea, iar în documentele pe care le-a văzut nu a existat mențiunea minorilor neînsoțiți, cum era Irina Ponta. „În celula de criză centrală, fiecare consulat a raportat categoriile pe care le va include în fiecare plan de evacuare. Nu aveam nicio categorie de minor neînsoțit nici în formularele oficiale, nici în mailuri oficiale, nicio cerere de la părinți de minor neînsoțit ceea ce înseamnă că în planificare nu exista această categorie”, a mai explicat Țoiu.

Ulterior, în timpul comisiei subiectul repatrierii fiicei lui Victor Ponta a stârnit un adevărat scandal. 

„Niciun ministru de Externe nu are acces la baza de date cu nume și prenume. Nu am întrebat niciodată despre niciun caz individual. Am fost întrebată de echipa consulară după ce s-a finalizat grupul integral, așa cum a fost el raportat, ca și categorii, către centrală.

Grupul cuprindea grupuri de copii și însoțitori adulți, minori însoțiți, cazuri medicale și echipa care a însoțit din partea statului român. Acestea sunt categoriile care au fost raportate către centrală ca făcând parte din grupul de evacuare: pe cale terestră Abu Dhabi–Dubai–Muscat și pe cale aeriană Muscat–București, cu oprire în Egipt”, a transmis Oana Țoiu în comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, în timp ce o parte din deputați vorbeau peste aceasta sau îi transmiteau că nu se încred în declarațiile sale.

Citește și: VIDEO Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
Israel launched new airstrikes on Beirut
5
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu 4
Oana Ţoiu dă explicații în Parlament privind repatrierile din Orient. Ministra anunță un nou zbor care va aduce românii acasă
Ministerul Afacerilor Externe.
Mii de români evacuați din Orientul Mijlociu. MAE: 5.500 au ajuns deja în țară, iar operațiunile continuă
imagine pakistan
Un grup de români care a mers să găsească leopardul zăpezilor în Pakistan a fost evacuat de MAE de urgență din cauza războiului
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
STENOGRAME Dispută în Coaliție după scandalul în care e implicată Oana Țoiu. Ce i-a răspuns Bolojan lui Grindeanu, după atacurile PSD
649560213_1450821006692473_8123661260637738755_n
Aproape 2000 de români au fost repatriați de MAE. Ţărnea: 300 de persoane sunt acum pe listele prioritare. Cele mai multe, din Emirate
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
scandal caciu
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
Ultimele știri
Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)
O companie aeriană importantă își anulează toate zborurile la Dubai până la sfârșitul lunii
Un liceu din România a montat camere video la baia fetelor, pentru a-i prinde pe elevii care fumează. Unii părinți sunt revoltați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Mirel Rădoi debutează la FCSB împotriva echipei care i-a cauzat un scandal monstru la Craiova: „Dacă nu se...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran...
barbat cu catuse la maini
Timiș: Bărbat de 58 de ani, reținut pentru pornografie infantilă. Victima era fiica concubinei sale, de doar...
Playtech
Ce produse din România depind de rutele comerciale care trec prin Orientul Mijlociu
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Britney Spears nu e singura care are probleme. Fostul ei soț, Kevin Federline, prins din urmă de datorii și...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...