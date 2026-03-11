Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că „a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată”, în contextul scandalului privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Subiectul a stânit un adevărat scandal în comisia parlamentară în care ministra a fost audiată.

„A existat o comunicare paralelă față de canalele oficiale. A existat personal consular care a dus o conversație separată de înregistrările formale care a dus la venirea unui minor în spațiul consular în afara programările raportate către centrală. Evident că aici lucrurile pot fi mult îmbunătățite”, a declarat Oana Țoiu, înaintea ședinței din Parlament.

Ministra a precizat că nu a verificat numele persoanelor care au solicitat repatrierea, iar în documentele pe care le-a văzut nu a existat mențiunea minorilor neînsoțiți, cum era Irina Ponta. „În celula de criză centrală, fiecare consulat a raportat categoriile pe care le va include în fiecare plan de evacuare. Nu aveam nicio categorie de minor neînsoțit nici în formularele oficiale, nici în mailuri oficiale, nicio cerere de la părinți de minor neînsoțit ceea ce înseamnă că în planificare nu exista această categorie”, a mai explicat Țoiu.

Ulterior, în timpul comisiei subiectul repatrierii fiicei lui Victor Ponta a stârnit un adevărat scandal.

„Niciun ministru de Externe nu are acces la baza de date cu nume și prenume. Nu am întrebat niciodată despre niciun caz individual. Am fost întrebată de echipa consulară după ce s-a finalizat grupul integral, așa cum a fost el raportat, ca și categorii, către centrală.

Grupul cuprindea grupuri de copii și însoțitori adulți, minori însoțiți, cazuri medicale și echipa care a însoțit din partea statului român. Acestea sunt categoriile care au fost raportate către centrală ca făcând parte din grupul de evacuare: pe cale terestră Abu Dhabi–Dubai–Muscat și pe cale aeriană Muscat–București, cu oprire în Egipt”, a transmis Oana Țoiu în comisia pentru politică externă din Camera Deputaților, în timp ce o parte din deputați vorbeau peste aceasta sau îi transmiteau că nu se încred în declarațiile sale.

