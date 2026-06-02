Oana Ţoiu, întâlnire cu Secretarul General ONU la New York: Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona în România

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu Secretarul General al ONU, António Guterres, la New York, în contextul participării la sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, solicitată de România, ea arătând că au o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România şi a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate. 

„Am avut o întâlnire cu Secretarul General al ONU, António Guterres, la New York, cu care am discutat inclusiv despre sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate ONU, solicitată de România. Avem o viziune comună asupra impactului incidentului cu drona rusă în România şi a mesajului pe care îl transmite în plan de securitate”, spune Oana Ţoiu pe Facebook. 

Ministrul interimar de Externe precizează că a vorbit şi despre ce înseamnă astfel de încălcări ale dreptului internaţional şi ale Cartei ONU - dar şi despre faptul că ele nu pot fi tratate cu uşurinţă, indiferent unde se produc. 

„Am vorbit despre angajamentul şi acţiunile concrete ale României în apărarea ordinii internaţionale bazate pe reguli, fundamentul păcii şi securităţii globale. Nu în ultimul rând, agenda discuţiei a inclus şi situaţia din zona Golfului”, arată Ţoiu. 

