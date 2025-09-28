Live TV

Video Oana Ţoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Federaţia Rusă încearcă să submineze dreptul moldovenilor de a-şi decide viitorul”

Data actualizării: Data publicării:
Minister for Foreign Affairs of Romania Addresses 80th Session of General Assembly Debate
Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU. Foto: mae.ro

Oana Ţoiu a transmis, în intervenţia României la Adunarea Generală a ONU, un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri parlamentare. Ministra Afacerilor Externe a denunţat campania de dezinformare şi „interferenţa externă malignă, orchestrată de Federaţia Rusă la o scară fără precedent”, prin care își propune să submineze „dreptul suveran al cetăţenilor moldoveni de a-şi decide singuri viitorul”. 

Ea a reiterat şi sprijinul neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă.

„Am avut onoarea să prezint intervenţia României la Adunarea Generală a ONU în acest an cu o semnificaţie specială: marcăm 70 de ani de la aderarea ţării noastre şi 80 de ani de la crearea Organizaţiei. Am transmis priorităţile noastre strategice pentru o lume mai sigură şi mai dreaptă, viziunea României asupra provocărilor globale care înseamnă dialog pentru a obţine pacea în conflictele fierbinţi şi de a respecta ordinea internaţională bazată pe reguli”,a scris Oana Țoiu, duminică pe Facebook.

Ea a mai spus că mesajul României este „consecvent şi inspirat de tradiţia diplomatică a lui Nicolae Titulescu, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor, pe care l-a amintit de la tribuna ONU înainte să expună câteva puncte din agenda globală care necesită şi acţiune, nu doar vorbe - Reforma Consiliului de Securitate: Este un nonsens moral şi juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin dreptul de veto, orice acţiune a comunităţii internaţionale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat şi neinvitat. Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă şi pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU. Solidaritate cu Republica Moldova”.

În intervenția ei de la Adunarea Generală a ONU, ministra Țoiu a tras un semnal de alarmă ferm privind situaţia din Republica Moldova, unde au loc alegeri parlamentare.

„Am denunţat campania de dezinformare şi interferenţa externă malignă, orchestrată de Federaţia Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetăţenilor moldoveni de a-şi decide singuri viitorul. O pace justă în Orientul Mijlociu şi asistenţă umanitară. Am subliniat urgenţa unei încetări imediate a focului în Gaza, eliberarea necondiţionată a ostaticilor şi garantarea accesului pentru asistenţa umanitară destinată populaţiei civile.

Am menţionat implementarea soluţiei celor două state, abordare pe care România o susţine de peste 30 de ani. Pe lângă aceste puncte, am reiterat sprijinul nostru de neclintit pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi am subliniat angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice şi dezvoltarea durabilă”, a conchis ea.

Editor : Ana Petrescu

