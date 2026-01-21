Live TV

Video Oana Țoiu, la Forumul de la Davos. Discuții despre securitate cu secretarul general al NATO și președinții Poloniei și Finlandei

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Oana Țoiu. Inquam Photos / George Călin

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a participat, în a doua zi a Formului Economic Mondial de la Davos, Elveția, la discuții pe teme strategice de securitate împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte și președinții Poloniei și Finlandei, Karol Nawrocki și Alexander Stubb.

„Atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului Președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă, cu multe întâlniri în marja panelurilor pentru a găsi soluții diplomatice comune”, a scris Oana Țoiu, miercuri pe rețeaua X.

Ea a mai spus că miniștrii români au intervenții pe parcursul zilei de miercuri și joi, axate pe investiții publice și energie.

„Împreună, prezentăm România ca pe un partener de încredere în regiune”, a conchis ministra de Externe.

Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie Politico.

