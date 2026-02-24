Live TV

Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”

Data publicării:
oana toiu volodimir zelenski
Foto: Oana Țoiu Facebook

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, ministra Afacerilor Externe a evidențiat curajul și sacrificiul poporului ucrainean și a subliniat rolul solidarității românilor cu refugiații și semnificația unei instalații realizate din litere recuperate de pe frontul din Kherson.

„Volya înseamnă și libertate, și voință, în același cuvânt ucrainean, iar cuvintele spun multe despre sufletul acestui popor. Așa cum și cuvântul «dor» spune ceva despre noi. Libertate. Voință. Volya”, a scris Oana Ţoiu, marți pe Facebook.

Ministra de Externe a amintit sacrificiile enorme suferite de civili și copii.

„Artileria nu a atins doar literele, ci și copii, preoți, soldați. Peste 500 de copii și mii de civili au fost uciși în acest război. Doar că în octombrie 2022 ucrainenii și-au recucerit satul. Rușii au pierdut ce cuceriseră...”, a mai scris Țoiu

Referindu-se la sprijinul românilor pentru refugiați, Oana Ţoiu a spus: „În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului… Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve”.

Ministra Afacerilro Externe a mai subliniat importanța susținerii Ucrainei: „Suveranitatea Ucrainei este «linia roșie» nu doar pentru ei, ci pentru însăși ideea de libertate în Europa. Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate”.

Patru ani de război, a concluzionat Ţoiu, înseamnă patru ani de „voință neînfrântă în lupta pentru libertate”, iar sacrificiile ucrainenilor „contribuie și la siguranța noastră”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolierul Vernadski Prospect
Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra
gloante ucraina arme
Canada acordă Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni
Ionuț Stroe
Lecțiile României la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina
Donald Trump
Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern cu polițiștii în stradă pentru tăierile din...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației...
vlad gheorghe 3
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar...
Ultimele știri
La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit într-o piață, doi piloți și doi vânzători pierzându-și viața
Parlamentul se reunește în plen pentru alegerea noului Avocat al Poporului. Vor fi numiri și la CNCD şi Curtea de Conturi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...