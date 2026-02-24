Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”

La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, ministra Afacerilor Externe a evidențiat curajul și sacrificiul poporului ucrainean și a subliniat rolul solidarității românilor cu refugiații și semnificația unei instalații realizate din litere recuperate de pe frontul din Kherson.

„Volya înseamnă și libertate, și voință, în același cuvânt ucrainean, iar cuvintele spun multe despre sufletul acestui popor. Așa cum și cuvântul «dor» spune ceva despre noi. Libertate. Voință. Volya”, a scris Oana Ţoiu, marți pe Facebook.

Ministra de Externe a amintit sacrificiile enorme suferite de civili și copii.

„Artileria nu a atins doar literele, ci și copii, preoți, soldați. Peste 500 de copii și mii de civili au fost uciși în acest război. Doar că în octombrie 2022 ucrainenii și-au recucerit satul. Rușii au pierdut ce cuceriseră...”, a mai scris Țoiu

Referindu-se la sprijinul românilor pentru refugiați, Oana Ţoiu a spus: „În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului… Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve”.

Ministra Afacerilro Externe a mai subliniat importanța susținerii Ucrainei: „Suveranitatea Ucrainei este «linia roșie» nu doar pentru ei, ci pentru însăși ideea de libertate în Europa. Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate”.

Patru ani de război, a concluzionat Ţoiu, înseamnă patru ani de „voință neînfrântă în lupta pentru libertate”, iar sacrificiile ucrainenilor „contribuie și la siguranța noastră”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu