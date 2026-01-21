Live TV

Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti

Data publicării:
photo-collage.png (29)
Oana Țoiu, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare miercuri în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic. 

„Nu comentez declaraţiile politice ale colegilor de coaliţie, dar totuşi vreau să le reamintesc că o bună parte a funcţionarilor din Ministerul Afacerilor Externe, o bună parte a diplomaţiilor buni pe care îi avem în lume, sunt aceiaşi diplomaţi şi aceiaşi funcţionari cu care au lucrat şi dumnealor de-a lungul mandatelor de premier, de exemplu. Este foarte uşor să ceară clarificări oricărora dintre aceştia şi direct. Legea care a intrat în vigoare astăzi nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina. Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic”, a spus ministrul de Externe, conform News.ro.  

Oana Ţoiu a arătat că „legea respectivă are o anexă cu un număr de ţări, pe care într-adevăr România nu se regăseşte, dar vorbeşte despre dreptul de a dobândi cetăţenie ucraineană”. 

„Dacă ar fi să fie o problemă, atunci ea ar viza exclusiv românii care ar dori să-şi păstreze cetăţenia de acasă şi să ceară cetăţenie ucraineană. Dar aceste cereri nu sunt cereri care să fie într-un număr semnificativ nici în atenţia statului ucrainean, nici a României. Deci vreau să spun, din nou, este o informaţie falsă aceea că legea vorbeşte despre dubla cetăţenie, în sensul în care cei care locuiesc acum în Ucraina şi ar avea cetăţenie ucraineană să dobândească şi alte cetăţenii şi atunci ar însemna că implică un dezavantaj faţă de comunităţile româneşti de acolo. Legea care a intrat astăzi în vigoare vorbeşte despre cu totul altceva, şi anume cetăţenii căror ţări pot să ceară şi cetăţenie ucraineană fără să renunţe la cea iniţială”, a explicat ministrul.  

Potrivit ministrului, „mare parte a comunităţilor româneşti din Ucraina sunt comunităţi vorbitoare de limba română care au deja cetăţenia ucraineană”. 

„Ce veau să clarific este că nu vorbim despre dreptul acelor români de a dobândi cetăţenie română. Dacă un cetăţean român ar vrea să obţină cetăţenie ucraineană, într-adevăr, ar avea nişte piedici în procesul legal, dar noi nu ştim să fie cereri într-un număr mare. Gândiţi-vă că asta ar însemna ca cetăţenii români să ceară cetăţenie ucraineană şi, practic, să se pună şi sub constrângerile şi obligaţiile legilor din Ucraina, inclusiv aceea de convocare la război”, a mai spus ministrul de Externe. 

Oana Ţoiu a menţionat că „acest proces bilateral între ţări de schimbare legislativă şi în ce priveşte cetăţenia, în toate cazurile, este pornit acolo în momentele în care există număr de cereri justificate în direcţia respectivă”.  

„Noi suntem pregătiţi, dacă există această cerere în numere semnificative. Nu au ajuns la noi. Dar dacă există, sigur că o să includem asta în agenda diplomatică. Dar, repet, informaţiile care au fost în spaţiu public, privind faptul că comunităţile româneşti din Ucraina n-ar avea, practic, prin această lege, alte drepturi ca alte comunităţi, sunt informaţii false”, a subliniat Ţoiu. 

Reprezentanţii PSD au solicitat, miercuri, autorităţilor române să clarifice „urgent” motivele pentru care România „a fost omisă” de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie. 

Ministerul Afcaerilor Externe a transmis, miercuri, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie, că modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Maria Zaharova
5
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”
Trump Ucraine
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa
Rostislav Shurma,
Nou scandal în Ucraina: Fostul șef adjunct al cabinetului Zelenski, acuzat de deturnare de fonduri în valoare de 3,3 milioane dolari
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Ungaria acuză Ucraina că „încalcă limitele” și anunță că nu va finanța Kievul
Recomandările redacţiei
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e...
bogdan ivan - rafael grossi - davos
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului...
Ultimele știri
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie”
Germania și Slovenia se opun aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-au motivat opțiunea pentru boicot
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Drama neștiută a familiei bărbatului mort după ce a făcut un infarct pe care medicii l-au ”tratat” cu creme...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Grindeanu anunță că a făcut rost de bani pentru creșterea pensiilor. „Sunt 3.000.000.000lei”. Cum îi împarte?”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Decizia luată de Mădălina Ghenea după dezamăgirile în dragoste. „Posibilitățile de a o termina definitiv cu...