Oana Ţoiu merge în SUA ca să pregătească întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump. Ce spune despre programul Visa Waiver

Oana Țoiu a anunțat că va pleca, în luna septembrie în New York și Washington, pentru a face pregătirile privind întâlnirea bilaterală între Donald Trump și președintele Nicușor Dan. Ministra Afacerilor Externe a adăugat că a stabilit împreună cu vicepreședintele SUA J.D. Vance că această vizită va avea loc.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga. Am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (...). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan”, a afirmat Oana Țoiu, întrebată dacă discuții astfel încât președintele să ajungă la Washington sau să vină vicepreședintele SUA în țara noastră, sâmbătă seară la Antena 3 CNN.

Chestionată dacă va merge Nicușor Dan în SUA, nu ne așteptăm să vină Donald Trump în România, ministra de Externe a răspuns: „Sunt încă în lucru aceste discuţii și mi-ar plăcea să pot să le anunț în momentul în care sunt finalizate”, a declarat ministrul Afacerilor Externe în această seară la Antena 3 CNN.

Unii politicieni români au încercat blocarea intrării României în Visa Waiver, acuză Țoiu

Ea a mai spus că este bine că am avut asa rapid numit un ambasador al SUA la București și a acuzat politicieni din țară care „își pun eticheta de patriotism”, că au fost în Statele Unite și au încercat să oprească accesul României la Visa Waiver.

„Cu siguranţă, felul în care a fost folosit momentul anulării alegerilor... din păcate, de unii politicieni, care, acasă, îşi pun eticheta de patriotism, dar în Statele Unite ale Americii s-au dus cu interesul direct de a opri accesul la Visa Waiver, a contat şi asta. În acelaşi timp, a fost şi o sincronizare cu momentul în care Statele Unite ale Americii, după alegerea preşedintelui Donald Trump, a început să aibă o abordare mai strictă legată de accesul pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, legat de... deschiderea faţă de ceilalţi cetăţeni, chiar şi când vorbim despre accesul studenţilor, de exemplu, şi bursele respective", a explicat ministrul Afacerilor Externe.

„Este o veste bună că preşedintele Donald Trump a nominalizat un ambasador pentru România deja, destul de repede, de la momentul retragerii Excelenţei Sale Kathleen Kavalec, ambasadoarea, anterioară. Şi, din punctul nostru de vedere, inclusiv instituţional, accelerăm procesul, astfel încât să fie cât mai rapid prezent aici, pe teritoriul României, după ce o să aibă audierile şi votul din Congres”, a conchis Țoiu.

Editor : A.P.