Oana Țoiu, prima reacție despre retragerea unor trupe SUA: Vom vedea o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an

Data publicării:
oana toiu
Ministrul de Externe Oana Țoiu Foto: Digi24

Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.

Ţoiu explică la one2one că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună anunţul retragerii parţiale a prezenţei militare a SUA în România, însă publicarea informaţiei de către un site din Ucraina a deturnat planul convenit.

„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno - americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, spune şefa diplomaţiei române, potrivit News.ro.

În interviul acordat Europei Libere, ministrul de Externe, Oana Ţoiu, spune că decizia Administraţiei Donald Trump de a nu mai continua dislocarea rotaţională în România a aproape o mie de militari nu va vulnerabiliza parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană.(…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct”, declară ministrul, fără a oferi alte detalii.

Şefa diplomaţiei române susţine la că relaţia dintre cele două ţări este una de încredere, care încă se dezvoltă.

„Ce este foarte clar în acest moment şi reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversaţii bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, spune Ţoiu.

Pe de altă parte, Oana Ţoiu critică reacţia PSD după anunţul Statelor Unite şi mai ales acuzaţiile aduse premierului Ilie Bolojan de către preşedintele interimar al social democraţilor, Sorin Grindeanu, care declarat că „este inacceptabil” ca populaţia României să afle despre hotărârea Administraţiei Trump de diminuare a numărului de soldaţi din presa străină şi l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a dat explicaţii.

„Premierul Ilie Bolojan este un premier care are încrederea partenerilor noştri şi cred că este riscant şi iresponsabil că anumiţi politicieni încearcă să îl atace pe premier folosind numele altor ţări şi vulnerabilizând în discursul public parteneriatul pe care îl avem”, spune Oana Ţoiu.

Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu două zile înainte”. Ce spune despre chemarea în Parlament

„Comisia Europeană ne-a spus: acum ori niciodată”. Tanczos Barna, despre presiunea uriașă pe deficitul României
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii”
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o premieră post-decembritsă, celălalt lucrează cu o țopăiala „tactică”
