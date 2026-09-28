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Oana Ţoiu, reacție după dezvăluirile Wall Street Journal referitoare la ambasadoarea SUA la Atena

Data publicării:
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Oana Țoiu. Foto: Ministerul Afacerilor Externe
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Din articol
„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, în legătură cu relatările din Wall Street Journal referitoare la ambasadoarea SUA la Atena şi la speculaţiile legate de contactele acesteia cu politicieni de la Bucureşti, că vizita acesteia în România a fost în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri şi în afara unui mandat de reprezentare sau de negociere în relaţie cu instituţiile statului român.

Oana Ţoiu a fost întrebată luni, într-o conferinţă de presă, cum comentează dezvăluirile Wall Street Journal legate de declaraţiile ambasadoarei SUA în Grecia şi dacă va cere lămuriri ambasadei americane legate de întâlnirea unui diplomat acreditat într-o altă ţară cu lideri politici din România în cadrul căreia s-au discutat probabil lucruri legate de ţara noastră.

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„Pe parcursul întregului an în acest mandat nu am comentat niciodată informaţii nesusţinute de instituţiile publice, însă dat fiind nivelul de interes crescut în spaţiul public, sunt câteva lucruri pe care cred că e cazul să le aducem în dezbaterea publică şi dinspre Ministerul Afacerilor Externe. Unul dintre ele ţine de reprezentare oficială a punctelor de vedere ale Statelor Unite ale Americii în legătură cu reprezentanţii instituţionali din România şi mandatul de reprezentare al Statelor Unite ale Americii este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg, sigur că am vorbit cu dumnealui în aceste zile”, a declarat Oana Ţoiu, potrivit News.ro.

Ea s-a referit şi la vizita făcută în România de ambasadoarea SUA în Grecia.

„În ceea ce priveşte vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relaţie cu instituţiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a transmis ministra de Externe.

„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical”

Oana Ţoiu a explicat de ce Coridorul Vertical este o prioritate pentru ţara noastră.

„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical şi implicarea noastră ca ţară de tranzit din cel puţin două motive. Unul dintre ele ţine de susţinerea regiunii pentru a putea să scadă dependenţa de sursele de energie din Rusia. Asta este poziţia neabătută a României de mai bine de patru ani. Noi suntem una dintre primele ţări care au renunţat la importul de gaz rusesc şi, de asemenea, am susţinut ca toate celelalte ţări europene să facă acelaşi lucru ca un mecanism de descurajare a războiului de la graniţa noastră. România, de asemenea, are un interes să fie ţară de tranzit pentru a asigura un angajament mai puternic al Statelor Unite ale Americii faţă de regiune. Interesele de investiţii şi cele de securitate, aşa cum ştiţi, în politica externă a Statelor Unite ale Americii au un rol de sinergie”, a mai spus Oana Ţoiu.

Ea a adăugat că în afara formatelor oficiale, discuţiile private nu ar trebui să atingă direct poziţii de negociere ale statului român, dincolo de conversaţii care sunt similare cu conversaţiile ce se pot desfăşura oricând şi în spaţiul public.

Informaţii difuzate sâmbătă de Wall Street Journal conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan au fost corelate, în spaţiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Editor : B.P.

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