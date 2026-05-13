Video Oana Țoiu: Relațiile economice România–Norvegia, „într-un moment bun”. Exporturi de 700 milioane de euro

Ministra de Externe Oana Țoiu și omologul norvegian Espen Barth Eide. Foto: mae.ro
Ministrul norvegian de Externe: „Ucraina trebuie să câștige”

Cooperarea economică dintre România și Norvegia, atragerea de investiții norvegiene în țara noastră, precum și consolidarea dimensiunii de securitate și apărare au fost printre principalele teme discutate miercuri de ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide, aflat la București pentru Summit-ul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice.

Potrivit unui comunicat al MAE, consultările au reconfirmat „stadiul excelent al relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia”, precum și evoluția pozitivă a cooperării economice, în contextul în care schimburile comerciale au depășit în 2025 pragul de un miliard de euro. Balanța comercială este favorabilă României, cu aproximativ 393 de milioane de euro, susținută de o creștere de peste 12% a exporturilor românești.

Ministra Oana Țoiu a evidențiat interesul României de a-și consolida poziția de „destinație atractivă pentru companiile norvegiene” și a subliniat rolul Norvegiei ca investitor important în domenii precum industria navală și alimentară, tranziția energetică și serviciile digitale.

Totodată, Țoiu a apreciat contribuția comunității românești din Norvegia, despre care a arătat că are „o integrare foarte bună în societatea norvegiană”, contribuind la apropierea dintre cele două state.

Cei doi oficiali au discutat și despre modernizarea serviciilor consulare pentru cetățenii români, prin consolidarea capacității instituționale a Departamentului Consular al MAE, în parteneriat cu OCDE.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și cooperarea în domeniul securității și apărării, cele două părți reafirmând caracterul strategic al relației bilaterale în context regional și internațional. Oana Țoiu a mulțumit pentru contribuția Norvegiei la securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre, subliniind importanța solidarității aliate și a relației transatlantice.

De asemenea, părțile au convenit asupra unei colaborări între MAE și Arhivele Naționale ale Norvegiei, pentru digitalizarea și valorificarea arhivelor diplomatice românești, proiect care va fi derulat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2021–2028.

„A fost discutată dezvoltarea unei platforme de cooperare cu organizațiile neguvernamentale pe componenta de reziliență democratică, inclusiv în ceea ce privește combaterea manipulării informaționale și a interferențelor străine (FIMI)”, precizează MAE.

La finalul vizitei, Oana Țoiu a participat la Palatul Victoria la ceremonia de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2021–2028.

Ministrul de Externe al Norvegiei Espen Barth Eide a declarat miercuri, la finalul întrevederii cu șefa diplomației române, Oana Țoiu, că România și Norvegia colaborează strâns în sprijinul Ucrainei și împărtășesc obiective comune în domeniul securității europene.

„Nu este niciun alt rezultat acceptabil decât ca Ucraina să câștige și să fie o națiune independentă și democrată”, a subliniat oficialul norvegian.

Espen Barth Eide a arătat că relațiile bilaterale sunt „excelente și se îmbunătățesc”, cele două state având „multe lucruri în comun” și oportunități de consolidare a cooperării.

„Avem multe lucruri în comun, avem obiective comune și sper că vom profita de această ocazie ca să strângem și mai mult aceste relații”, a afirmat el, adăugând că geografia creează legături strategice între regiuni: „Există o conexiune logică între Marea Baltică, Marea Neagră și marea din nordul Norvegiei”.

Oficialul norvegian a subliniat importanța cooperării regionale în contextul războiului din Ucraina și al securității europene: „Trebuie să ne pregătim pentru orice rezultat al războiului din Ucraina, dar și pentru securitatea viitoare”.

Espen Barth Eide a salutat participarea Norvegiei la dialogurile regionale, inclusiv Formatul B9, și apropierea de pozițiile României în domeniul securității.

În ceea ce privește relațiile economice, ministrul norvegian a evidențiat rolul granturilor SEE, menționând că acestea au crescut semnificativ: „Aceste granturi au început când v-ați alăturat la UE. Acum au ajuns de la 100 de milioane la 600 de milioane de euro”.

El a mai precizat că Norvegia, deși nu este stat membru al Uniunii Europene, „este aproape” de UE și susține cooperarea europeană prin mecanisme financiare și parteneriate bilaterale.

În final, oficialul norvegian a reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, afirmând că există o viziune comună privind orientarea sa spre Vest și consolidarea stabilității regionale.

Editor : Ana Petrescu

