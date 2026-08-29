Ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara, la Digi24, privind acuzațiile ambasadorului rus la Chișinău potrivit cărora Uniunea Europeană și România vor să „submineze suveranitatea Republicii Moldova”, că prin aceste declarații Rusia recunoaște de fapt că „își pierde din sfera de influență”.

„Sunt de fapt declarații ale Rusiei prin care recunoaște că își pierde din sfera de influență, cu siguranță și-au pierdut și controlul. Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea a două clustere de negociere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei.

Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor, trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică, ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv. Dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană.

Oana Țoiu precizează că Moscova investește în propagandă pentru discreditarea NATO și a Uniunii Europene.

„Trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane în propagandă. Nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană. Și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova”, a mai spus șefa MAE.

Replica ministrei vine după acuzațiile făcute de ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov.

„Încercările făcute în prezent pentru a submina suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova sunt însoţite de eforturi de ştergere din memoria publică a paginilor glorioase ale istoriei ruso-moldoveneşti.

Tandemul Bruxelles-Bucureşti, care acţionează în acest context - din păcate, cu complicitatea autorităţilor locale - priveşte republica exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi şi înapoiată, reproducând modelul neocolonial al dependenţei unilaterale, familiar elitelor occidentale şi dăunător «protejaţilor» acestora”, a declarat diplomatul rus.

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Editor : C.L.B.