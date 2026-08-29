Live TV

Exclusiv Oana Țoiu, replică la acuzațiile ambasadorului rus la Chișinău: „Rusia recunoaște de fapt că a pierdut controlul”

Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2026-07-06 at 10.33.12 PM
Oana Țoiu. Foto: Ministerul Afacerilor Externe
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă seara, la Digi24, privind acuzațiile ambasadorului rus la Chișinău potrivit cărora Uniunea Europeană și România vor să „submineze suveranitatea Republicii Moldova”, că prin aceste declarații Rusia recunoaște de fapt că „își pierde din sfera de influență”.

„Sunt de fapt declarații ale Rusiei prin care recunoaște că își pierde din sfera de influență, cu siguranță și-au pierdut și controlul. Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea a două clustere de negociere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei.

Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor, trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică, ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv. Dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană.

Oana Țoiu precizează că Moscova investește în propagandă pentru discreditarea NATO și a Uniunii Europene.

„Trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane în propagandă. Nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană. Și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova”, a mai spus șefa MAE.

Replica ministrei vine după acuzațiile făcute de ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov.

„Încercările făcute în prezent pentru a submina suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova sunt însoţite de eforturi de ştergere din memoria publică a paginilor glorioase ale istoriei ruso-moldoveneşti.

Tandemul Bruxelles-Bucureşti, care acţionează în acest context - din păcate, cu complicitatea autorităţilor locale - priveşte republica exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi şi înapoiată, reproducând modelul neocolonial al dependenţei unilaterale, familiar elitelor occidentale şi dăunător «protejaţilor» acestora”, a declarat diplomatul rus.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
4
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
5
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
Digi Sport
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari americani 2
Romania încearcă să convingă SUA să păstreze trupele în țară. Oana Țoiu: „Americanii se uită la contribuția fiecărui stat”
dmitri peskov profimedia
Kremlinul nu vede motive de speranţă pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Europa
Oana Țoiu.
Oana Ţoiu speră la modificarea legii ANI: „Mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte această eroare profundă”
Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski a aprobat un nou plan de acțiuni pe front. Oficial ucrainean: „Avansul Rusiei încetinește”
vladimir putin langa comandanti militari
Rusia pierde lunar în Ucraina cu 6.000 de militari mai mult decât reuşeşte să recruteze. Ce strategie are Putin (The Guardian)
Recomandările redacţiei
drona plaja costinesti tuzla
Salvamarii, avertisment pentru turiști după descoperirea unui...
explozie nucleara profimedia-0148308083
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz, către timișoreni: „Ţinta PSD-AUR cu legea ANI e să vă...
Cessna 172 profimedia-1089623627
Alertă în Ungaria după ce un avion furat a ajuns în zona centralei...
Ultimele știri
Petrişor Peiu: Nu avem discuţii formale pentru crearea unei majorităţi nici cu PSD, nici cu PNL şi nu există discuţii informale
Taxe mai mici, Parlament cu 300 de aleși și reforme în educație. Planul AUR pentru noua sesiune
„Medicamentul” care alină bolnavilor dorul de casă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zi dificilă pentru 3 zodii pe 30 august 2026. Saturn retrograd scoate la suprafață probleme pe care le-au...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Craiova – Getafe, primul meci din Conference League! UEFA a anunţat programul complet al jocurilor...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
Adevărul
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui...
Playtech
Diferența uriașă dintre pensia după 35 și 45 de ani de muncă. Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Istvan Kovacs a dictat penalty și decizia face înconjurul lumii!
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Islanda decide azi dacă se apropie de UE. Vot la limită, mize uriașe și frica de a pierde controlul asupra...
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja