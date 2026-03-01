Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis duminică un mesaj de solidaritate față de statele din Orientul Mijlociu, în contextul atacurilor recente din regiune. În dialogul cu omologul din Kuweit, E.S. Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, oficialul român a subliniat necesitatea coordonării strânse și a comunicării constante pentru gestionarea situației de securitate.

În cadrul unei convorbiri cu omologul din Kuweit, E.S. Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministrul român a evidențiat importanța unei coordonări strânse între statele partenere, precum și a menținerii unei comunicări constante pentru a gestiona eficient evoluțiile de securitate.

„Este esențial să acționăm coordonat și să menținem canale de dialog deschise pentru a preveni o escaladare suplimentară și pentru a sprijini detensionarea situației”, a transmis șefa diplomației române.

Potrivit acesteia, stabilitatea regională are implicații directe asupra securității europene și globale, inclusiv în domeniul energetic și al rutelor comerciale strategice. România susține soluții diplomatice și respectarea dreptului internațional, pledând pentru reducerea tensiunilor și protejarea populației civile.

Declarațiile vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și a Israelului. La rândul său, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat valuri de rachete asupra Israelului.

