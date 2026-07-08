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Oana Țoiu: România este statul aliat cu cea mai mare graniță cu războiul din est. Ce solicită la Summitul NATO

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oana toiu marco rubio
Foto: Oana Țoiu Facebook
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Din articol
România insistă pentru prioritizarea Flancului Estic și a Mării Negre Discuții despre Ucraina și securitatea regională Marea Neagră și libertatea navigației

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a transmis, miercuri, că unul dintre prinAcipalele obiective ale României la Summitul NATO este consolidarea rolului Flancului Estic și al Mării Negre în arhitectura de descurajare a Alianței. Șefa diplomației române a subliniat că România este astăzi „statul aliat cu cea mai mare graniță cu războiul din est”.

„NATO este cea mai puternică alianță defensivă a lumii și ne întoarcem în Turcia, după 20 de ani de la primul summit cu participarea României stat aliat. Astăzi România este o țară mult mai puternică dar și statul aliat cu cea mai mare graniță cu războiul din est”, a scris Oana Țoiu, miercuri pe Facebook.

Potrivit acesteia, România își respectă angajamentele asumate în cadrul Alianței și continuă investițiile în apărare.

„Mizele noastre sunt să creștem profilul de furnizor de securitate și aliat de încredere al României, ne respectăm angajamentele de la Haga. Am închis anul trecut cu 2,2% pe costuri de apărare directe și am depășit 3% împreună cu investițiile conexe iar armata trece printr-un proces accelerat de modernizare”, a precizat ministra de Externe.

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România insistă pentru prioritizarea Flancului Estic și a Mării Negre

Șefa diplomației a arătat că Bucureștiul urmărește ca, în procesul de adaptare a capabilităților NATO, Flancul Estic și regiunea Mării Negre să ocupe un loc central.

„Un obiectiv important pe agenda noastră este conștientizarea riscurilor crescute pe flancul estic. Miza este clară: ca în reașezarea capabilităților NATO atât Flancul Estic cât și Marea Neagră să fie prioritare în capacitatea colectivă de descurajare”, a transmis Oana Țoiu.

Ea a menționat că relația aliaților cu Statele Unite a fost una dintre temele importante ale summitului, iar discuțiile s-au concentrat pe reafirmarea angajamentului pentru apărarea colectivă.

„Relația țărilor aliate în format multilateral și bilateral cu SUA este și anul acesta o temă majoră la Summit, nu una lipsită de îngrijorare, dar discuțiile de ieri au fost centrate în jurul reafirmării angajamentului pentru apărarea colectivă. Iar SACEUR ne-a informat despre planurile militare, deciziile de creștere a pregătirii personalului și actualizarea planurilor pentru apărarea antiaeriană precum și stadiul inițiativelor lansate anul trecut”, a scris ministra.

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Discuții despre Ucraina și securitatea regională

Oana Țoiu a precizat că miniștrii de Externe ai statelor NATO au discutat, alături de reprezentanți din statele din Golf, despre crizele de securitate și despre războiul din Ucraina.

„Am analizat împreună cu miniștrii de externe NATO și cu Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweitul crizele actuale de securitate și a urmat o sesiune dedicată lecțiilor din războiul din Ucraina și pașilor necesari pentru a ajunge la o pace durabilă, la reuniunile găzduite de ministrul de externe Hakan Fidan”, a transmis ea.

Potrivit șefei diplomației, experiența războiului din Ucraina arată că este nevoie de inovare și colaborare în industria de apărare.

„Lecțiile din Ucraina ne arată că modernizarea războiului cere inovații și colaborare și în industria de apărare și am discutat despre atacurile recente, angajamentele liderilor pentru susținerea rezilienței Ucrainei, și nevoia conectării mai bune a infrastructurii energetice în pregătirea iernii și a conectării economiilor pentru a susține creșterea acestora”, a adăugat Oana Țoiu.

Marea Neagră și libertatea navigației

Ministra de Externe a mai afirmat că România promovează experiența acumulată în regiunea Mării Negre, inclusiv în cadrul inițiativei de deminare desfășurate împreună cu Bulgaria și Turcia.

„Am vorbit despre experiența noastră concretă la Marea Neagră, MCM Black Sea pentru deminare cu Bulgaria și Turcia, pentru că acum deminarea este necesară pentru refacerea libertății de navigație iar România are experiență diplomatică și de apărare în formatele internaționale de colaborare”, a precizat ea.

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În același timp, Oana Țoiu a anunțat că România este implicată și în inițiativele privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.

„Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran este un pas real spre detensionare și spre reluarea liberei circulații în Strâmtoarea Ormuz, iar despre asta am discutat și cu secretarul de stat american Marco Rubio dar și cu omologii din Golf. Susținem împreună ca inacceptabile cerințele de taxe de trecere prin Strâmtoare pentru că nu putem permite ca amenințările cu violența să devină profitabile iar cele opt decenii cu culoare de navigație libere în apele internaționale sunt cea mai bună dovadă că asta ne susține economiile și comerțul global. Pe dosarul nuclear AIEA este o instituție cheie în monitorizare și am discutat despre rolul României de viceguvernator obținut toamna trecută. Suntem parte a inițiativei franco-britanice pentru restabilirea navigației în Ormuz și lucrăm cu Departamentul de Stat al SUA pentru a avansa efortul diplomatic comun în inițiativa lor Maritime Freedom Construct, împreună am susținut și rezoluția propusă de Bahrain la ONU pentru a restabili cadrul de gestionare a navigației conform dreptului internațional”, a transmis ministra Afacerilor Externe.

Editor : Ana Petrescu

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