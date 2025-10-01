Live TV

Oana Țoiu: România plănuiește să înceapă rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, împreună cu Ucraina, pentru a fi folosite intern dar și de către aliații din UE și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu pentru Reuters.  

Țoiu a declarat pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de seria de încălcări ale spațiului aerian pe care regiunea le-a atribuit Rusiei în ultimele săptămâni. 

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ea. 

„Credem în capacitatea noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid”, a declarat ea în marja reuniunii anuale a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni. 

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de vânătoare în spațiul său aerian, iar avioane NATO doborând drone deasupra Poloniei. România, de asemenea, a fost pe punctul de a intercepta o dronă care a intrat în spațiul său aerian. 

Rusia a declarat că nu a vizat niciodată țările UE sau NATO și că nu are intenția de a face acest lucru în viitor. 

Declarațiile ministrului privind producția comună de drone vin în contextul în care Ucraina a decis să relaxeze restricțiile privind exportul armelor pe care le-a utilizat și perfecționat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei. 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat aceste arme în discursul său din fața Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută, în efortul de a consolida sprijinul aliaților și de a arăta că susținerea relațiilor strânse cu Kievul aduce beneficii pentru ambele părți. 

UE susține ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea. 

Citește și: Cum explică Nicușor Dan „scutul anti-drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO 

Oana Țoiu a mai spus că România a aprobat o prezență sporită a trupelor americane pe teritoriul său pentru a sprijini operațiunile de realimentare din Orientul Mijlociu, deși a refuzat să furnizeze cifre.  

De la revenirea lui Donald Trump la putere, aliații europeni sunt îngrijorați de posibile reduceri ale efectivelor de aproximativ 80.000 de soldați americani din Europa, pe măsură ce cresc temerile lor cu privire la amenințarea din partea Rusiei.  

România găzduiește trupe americane și intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogâlniceanu din Constanța în următorii ani, extinzându-și capacitatea pentru a găzdui 10.000 de soldați români și aliați. 

România a decis să permită o prezență sporită a SUA în bazele sale militare NATO, a spus ea, menționând că realimentarea aeriană ar putea fi necesară „în cazul unei reacții necesare în Orientul Mijlociu instabil”. 

