Oana Țoiu susține că „nu există ameninţări directe” din partea Iranului: „Românii se pot simţi în siguranţă”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Avertisment de la Teheran 

Ministra de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că nu există ameninţări directe din partea Iranului, iar românii se pot simţi în continuare în siguranţă. Declarațiile sale vin în contextul în care Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal, după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său.

„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare.

Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că ambasadoarea României în Iran a fost adusă în ţară după ce a avansat conflictul, dar în Iran există în continuare personal diplomatic pentru a putea fi alături de românii de acolo.

Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său, potrivit Iran International.

Teheranul a îndemnat toate ţările să nu se implice în război, conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a afirmat Baghaei la conferinţa sa de presă săptămânală. El a adăugat că o astfel de mişcare ar fi inacceptabilă conform dreptului internaţional şi ar implica responsabilitatea internaţională pentru România.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a discutat, săptămâna trecută, despre dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare şi echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Echipamente şi forţe militare americane ar urma să fie dislocate la bazele de la Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Este vorba despre un număr de aproximativ 400 - 500 de militari.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
robert cazanciuc digi
3
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
4
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Te-ar putea interesa și:
Doctor shows information: world health organization
Războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea transforma în unul nuclear, crede Organizața Mondială a Sănătății: „Angajații sunt pregătiți”
Ruine Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
Spanish Defense Minister Robles visits her country's Patriot unit in Incirlik Airbase, Turkiye
Turcia anunță instalarea unui nou scut antiaerian Patriot al NATO
barbat cu mainile incatusate
Iran a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului
donald trump și o planșă cu golden dome
SUA cresc bugetul pentru scutul „Golden Dome”. La cât sunt estimate costurile programului american de apărare antirachetă
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Scandal în comisia de buget. Amendamentul PSD a fost votat, iar acum...
remorcherul astana
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană a murit și alte...
pompa de alimentare cu combustibil
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina...
Un bărbat alimentează mașina cu carburant.
ANPC a amendat benzinăriile cu 1,5 milioane de lei, în plin val de...
Ultimele știri
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o rezistență de nezdruncinat”
Mesaj neobișnuit în China: „Bucurați-vă de romantism”. O universitate își îndeamnă studenții să se îndrăgostească
„Sunt pacient cronic și, de câte ori mă duc la spital, simt că deranjez!” Reacția ministrului Sănătății la nemulțumirea unui bolnav
Citește mai multe
