Oana Țoiu susține că „nu există ameninţări directe” din partea Iranului: „Românii se pot simţi în siguranţă”

Ministra de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că nu există ameninţări directe din partea Iranului, iar românii se pot simţi în continuare în siguranţă. Declarațiile sale vin în contextul în care Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal, după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său.

„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare.

Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că ambasadoarea României în Iran a fost adusă în ţară după ce a avansat conflictul, dar în Iran există în continuare personal diplomatic pentru a putea fi alături de românii de acolo.

Avertisment de la Teheran

Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său, potrivit Iran International.

Teheranul a îndemnat toate ţările să nu se implice în război, conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului”, a afirmat Baghaei la conferinţa sa de presă săptămânală. El a adăugat că o astfel de mişcare ar fi inacceptabilă conform dreptului internaţional şi ar implica responsabilitatea internaţională pentru România.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a discutat, săptămâna trecută, despre dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare şi echipamente de comunicaţii satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Echipamente şi forţe militare americane ar urma să fie dislocate la bazele de la Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Este vorba despre un număr de aproximativ 400 - 500 de militari.

Editor : C.S.