Oana Țoiu urmează să se întâlnească cu Marco Rubio la începutul lunii februarie (surse)

Șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, urmează să se deplaseze peste Ocean pentru a participa la o întâlnire organizată de șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, la începutul lunii februarie, au declarat surse pentru Digi24. Oana Țoiu va discuta, alături de omologi din întreaga lume, despre mineralele rare, conform unui anunț al partenerilor americani.

„Pe 4 februarie, Marco Rubio va primi parteneri din întreaga lume la Departamentul de Stat pentru prima reuniune ministerială privind mineralele critice.

Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice împreună cu partenerii noștri internaționali este esențială pentru securitatea economică și națională a Americii, pentru leadershipul tehnologic și pentru un viitor energetic rezilient”, se arată într-o postare pe X a Departamentului de Stat.

Presa de peste Ocean a relatat pe larg despre obiectivele reuniunii la care va participa și Oana Țoiu.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, va găzdui prima reuniune ministerială privind mineralele critice la Departamentul de Stat pe 4 februarie 2026, reunind parteneri globali pentru a construi lanțuri de aprovizionare sigure și rezistente pentru minerale esențiale, contracarând dominația Chinei și sprijinind securitatea economică/națională și tranziția energetică.

Acest summit la nivel înalt include aliați precum țările G7, Australia, India și Coreea de Sud, concentrându-se pe diversificarea aprovizionării și producției de minerale critice vitale pentru tehnologie și apărare.

Amintim, Ministrul de Externe a României, Oana Țoiu, a fost primită anul trecut, la începutul lunii octombrie, de secretarul de stat american Marco Rubio. Departamentul de stat american a publicat imagini de la întrevederea celor doi oficiali la momentul respectiv. Oana Țoiu și Marco Rubio au discutat atunci, printre altele, despre continuarea prezenței militarilor americani în România, ca formă de descurajare și stabilitate în regiune.

