Live TV

Oana Țoiu, vizită la Varșovia: discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE

Data actualizării: Data publicării:
oana toiu 1
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Vizită scurtată din cauza evoluțiilor din Orientul Mijlociu Securitatea și fondurile europene, în prim-plan

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu se află marți la Varșovia pentru o vizită oficială, unde are consultări bilaterale cu viceprim-ministrul și omologul polonez Radoslaw Sikorski. Discuțiile vizează cooperarea bilaterală și europeană, evoluțiile de securitate regionale și negocierile pentru fondurile europene în cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene.

Evenimentul are loc în contextul marcării relației speciale dintre cele două state și include consultări politice bilaterale, cu accent pe securitate și pe negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Vizită scurtată din cauza evoluțiilor din Orientul Mijlociu

Programată inițial pentru perioada 3–5 martie, deplasarea a fost redusă la o singură zi, în contextul evoluțiilor recente de securitate și al situației consulare din Orientul Mijlociu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în agenda ministrului sunt incluse și intervale dedicate ședințelor virtuale ale celulei de criză din România.

Din cauza restrângerii programului, întâlnirea cu comunitatea română din Polonia și alte evenimente prevăzute pentru 4 și 5 martie au fost anulate.

„Prieteniile se întăresc în momente dificile. Avem, România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921, iar astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii noastre să fie în centrul politicilor europene, pentru colaborarea transatlantică și securitatea pe flancul estic. Astăzi marcăm prietenia și reziliența extraordinară a popoarelor noastre în tranziția de trei decenii”, a declarat Oana Țoiu.

Securitatea și fondurile europene, în prim-plan

Agenda discuțiilor cu omologul polonez vizează cooperarea bilaterală și coordonarea la nivel european, în special în ceea ce privește dosarele de negociere ale fondurilor europene destinate celor două state în următorul buget multianual al UE.

Prin această vizită la Varșovia, ministrul român de Externe subliniază nivelul excelent al relațiilor dintre România și Polonia, construite pe legături istorice solide și consolidate prin Parteneriatul Strategic dintre cele două țări.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
4
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane TAROM, din cauza războiului din Orientul Mijlociu
oana toiu si șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Oana Țoiu, discuție cu omologul său din Emiratele Arabe Unite despre situația românilor din regiunea afectată de război
oana toiu
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu
oana toiu
Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”.  Ședință la Guvern luni dimineață
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
scoala elevi vrancea
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai...
zboruri dubai
28 de zboruri din sau spre București au fost anulate marți din cauza...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe...
Ultimele știri
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban”
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Deputatul PNL care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan a intrat în atenția Fiscului. Ce se întâmplă...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e reacția PSD?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards