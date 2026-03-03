Oana Țoiu, vizită la Varșovia: discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu se află marți la Varșovia pentru o vizită oficială, unde are consultări bilaterale cu viceprim-ministrul și omologul polonez Radoslaw Sikorski. Discuțiile vizează cooperarea bilaterală și europeană, evoluțiile de securitate regionale și negocierile pentru fondurile europene în cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene.

Evenimentul are loc în contextul marcării relației speciale dintre cele două state și include consultări politice bilaterale, cu accent pe securitate și pe negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Vizită scurtată din cauza evoluțiilor din Orientul Mijlociu

Programată inițial pentru perioada 3–5 martie, deplasarea a fost redusă la o singură zi, în contextul evoluțiilor recente de securitate și al situației consulare din Orientul Mijlociu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în agenda ministrului sunt incluse și intervale dedicate ședințelor virtuale ale celulei de criză din România.

Din cauza restrângerii programului, întâlnirea cu comunitatea română din Polonia și alte evenimente prevăzute pentru 4 și 5 martie au fost anulate.

„Prieteniile se întăresc în momente dificile. Avem, România și Polonia, primul parteneriat strategic de securitate din Europa, semnat în 1921, iar astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii noastre să fie în centrul politicilor europene, pentru colaborarea transatlantică și securitatea pe flancul estic. Astăzi marcăm prietenia și reziliența extraordinară a popoarelor noastre în tranziția de trei decenii”, a declarat Oana Țoiu.

Securitatea și fondurile europene, în prim-plan

Agenda discuțiilor cu omologul polonez vizează cooperarea bilaterală și coordonarea la nivel european, în special în ceea ce privește dosarele de negociere ale fondurilor europene destinate celor două state în următorul buget multianual al UE.

Prin această vizită la Varșovia, ministrul român de Externe subliniază nivelul excelent al relațiilor dintre România și Polonia, construite pe legături istorice solide și consolidate prin Parteneriatul Strategic dintre cele două țări.

