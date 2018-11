Societatea românească să nu se lase prostită! Mesajul unui oficial al Guvernului de la Berlin

Asistăm la o recrudescenţă a extremismului în Europa? Bernd Fabritius, însărcinat al Guvernului Federal German pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne, a comentat acest subiect la Digi24, în contextul acuzațiilor de antisemitism pe care Ilan Laufer - propus la Ministerul Dezvoltării Regionale, dar refuzat de președinte - i le-a adus lui Klaus Iohannis.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: O revenire a extremimului, de ce, dle Fabritius?

Bernd Fabritius: Eu sper că nu revenim la naționalisme. Eu văd în aceste tendințe cea mai mare primejdie pentru proiectul european, care este un proiect de pace și de bunăstare. Sper că nu revenim la extremism și la xenofobie și la populism.

Accentele extreme pe care le au discursurile politicienilor de peste tot din Europa - pentru noi sunt impresionante cele pe care le avem aici, aproape - ele cum pot fi combătute? Cine și ce poate face?

Bernd Fabritius: Chiar minoritățile naționale au un rol de punte, foarte important, care poate ajuta la întărirea înțelegerii între societățile statelor europene. Regret foarte mult să constat fenomene de scindare în societăți. Chiar și în societatea română am avut prilejul să constat tendințe de scindare în ultimele luni, în ultimii ani. Regret aceste fenomene. Cred că minoritățile naționale, prin rolul lor de punte, de a înțelege modul de gândire dintr-o țară în cealaltă ar fi o șansă pentru Europa unită.

Acum o jumătate de an, acum un an, am fi zis aproape toți că minoritatea germană din România are o imagine foarte bună, oamenii aceștia ne erau cu toții foarte dragi nouă. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Există politicieni la putere care vorbesc inexplicabil despre aceasta. De unde credeți că vin aceste idei?

„Nu aș generaliza scăpările unor politicieni deraiați”

Sunt aberații pe care unii reprezentanți ai partidului de guvernământ român și chiar ai Guvernului - ceea ce regret deplin - fac afirmații în mod calomniator la adesa minorității germane. Sunt convins că nu au ca țintă minoritatea, ci au ca țintă președintele care face parte din această minoritate. Este foarte evident, regret acest punct. Eu, ca reprezentant al Guvernului federal german, am luat o poziție foarte clară de dezavuare a tuturor calomniilor aduse la adresa minorității germane din România, care este, de fapt, una cu membri foarte loiali ai statului român. În special în anul Centenarului m-aș fi așteptat ca statul român să valorifice aportul minorităților naționale pentru crearea statului modern. Acum 100 de ani, fără aportul minorității germane, fără aportul secuilor, fără aportul romilor, nu s-ar fi ajuns la această soluție. Eu cred că membrii minorității germane sunt cetățeni loiali ai României, care de fapt, în societatea românească sunt acceptați. Eu cred că aceste campanii de calomniere se petrec în domeniul politic, nu își aduc fructificarea în societatea românească. Cred că germanii sunt îndrăgiți în țară, sunt îndrăgiți ca concetățeni, nu aș generaliza scăpările unor politicieni pe care eu îi consider deraiați.

„Societatea românească să nu se lase prostită de niște strategii politice”

Cred că Guvernul României ar fi chemat cât mai urgent să pună în practică politici de consolidare a societății, pentru a depăși scindarea societății.

Am văzut mai multe efecte care au dus la această scindare, dacă vorbesc de referendumul împotriva familiei - că n-a fost un referendum pentru familie, a fost împotriva familiei - care să interzică unei părți din societate să încheie familii. Este numai un exemplu.

Când văd atacurile care se aduc la adresa minorității germane, într-un stil foarte josnic și foarte nemotivat, deci dacă aud unele reproșuri că Forumul Democratic al Germanilor ar fi organizație nazistă - este atât de aberant - eu sper că oamenii de rând, care locuiesc alături de sași, la Sibiu, la Brașov, la Cluj, oriunde ar fi, doar își cunosc vecinii, știu foarte bine că vecinii lor nu sunt naziști, nu i-au văzut naziști niciodată. Sunt niște acuzații atât de aberante, încât eu sper din toată inima ca societatea românească să nu se lase prostită de niște strategii politice care sunt foarte clare în tendința lor. Ținta este președintele, nu este minoritatea.

Cum și cine și ce să facă pentru ca tinerii noștri să aibă alte valori decât acești politicieni care strică atmosfera?

Bernd Fabritius: Valorile, în primul rând, se transferă în familie. Atât timp cât societatea cugetă, societatea poate să aprecieze ce se întâmplă în domeniul public. În familie se transportă aceste valori. A doua importanță îl are sistemul educațional. Eu cred că este important ca, de exemplu, orele de istorie să prezinte și istoria minorităților naționale, ca tinerii, elevii, studenții să cunoască situația lor, să știe de fapt cum s-a născut statul modern acum 100 de ani, cine au fost vecinii, care a fost istoria lor. Dacă asta este știut, eu sunt convins că este o bază pentru prietenie, și nu pentru dușmănie, într-o societate unde politicul are tot interesul să-l instrumentalizeze.

Bernd Fabritius s-a născut în 1965 în Agnita, județul Sibiu. În 1984 a emigrat în Germania împreună cu familia. A studiat științe politice și dreptul la Muenchen, iar din 2003 este membru CSU, ramura bavareză a partidului Angelei Merkel. A fost parlamentar, în Bundestag, în legislatura 2013-2017, iar în prezent este însărcinat al Guvernului Federal German pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Oficialul s-a aflat în vizită în România și a avut, vineri, o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis.

