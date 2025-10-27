Live TV

Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la Primăria Capitalei. Îi ia locul Gabrielei Firea la șefia PSD București

Sorin Grindeanu a anunțat că îl va propune oficial pe Daniel Băluță, în fața conducerii extinse a PSD, să candideze la Primăria Generală a Capitalei. Edilul Sectorului 4 va prelua șefia PSD București, în locul Gabrielei Firea.

„Am avut o ședință cu colegii din conducerea organizației PSD București, președinții și primarii de sector. În urma acestei ședințe, mâine, în ședința Comitetului Politic Național, vom înainta propunerea pe care organizația București a făcut-o azi: ca Daniel Băluță să fie candidatul PSD pentru Primăria Capitalei”, a anunțat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Pe lângă susținerea candidaturii, Daniel Băluță va prelua șefia PSD București. Anunțul a fost făcut chiar de Gabriela Firea, actuala președintă a filialei. 

„În ceea ce mă privește, tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, așa cum am fost eu din punct de vedere politic, vrem să îi oferim toate instrumentele necesare — și umane, sinceritatea noastră, de asemenea forța politică și forța administrativă.

De aceea, împreună cu Sorin Grindeanu și colegii noștri de la cele șase sectoare, am decis să îi predau ștafeta din punct de vedere politic, ștafeta organizației PSD Municipiul București. Fără resentimente. Și eu, în 2016, când am candidat, am preluat organizația”, a explicat Gabriela Firea. 

Băluță: „Sunt onorat”

„Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei. În aceste alegeri este vorba despre rezultate, despre ceea ce am reușit să facem în Sectorul 4: metrou, spitale, drumuri, școli, grădinițe, parcuri. Toate acestea trebuie să se întâmple la nivel macro, în București. Expertiza pe care am căpătat-o, faptul că am reușit să aducem în Sectorul 4 și în România peste 5 miliarde de euro în ultimii 10 ani, ne recomandă pentru București.

Problema termoficării trebuie rezolvată de îndată. Experiența pe care o avem în atragerea de fonduri europene trebuie să se aplice și aici.
Avem traficul, poluarea, clădirile în risc seismic. Toate rețelele utilitare — și am văzut drama din Sectorul 5 — sunt într-o stare de uzură morală măcar.

Sunt lucruri care se rezolvă în timp. Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot să promit este că orașul se va îmbunătăți”, a declarat edilul. 

Ce post va ocupa Gabriela Firea în partid

Sorin Grindeanu a mai anunțat că Gabriela Firea va fi propusă, la Congresul PSD, vicepreședintă regională pe București-Ilfov. „Gabriela Firea întărește echipa prin experiența sa”, a transmis liderul PSD.

