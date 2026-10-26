Oleg Ungureanu, numit în funcţia de şef al Cancelariei prim-ministrului

Oleg Ungureanu a fost numit în funcţia de şef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Luca Niculescu.
Anterior, Oleg Ungureanu a deţinut funcţia de şef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză, funcţie din care a fost eliberat săptămâna trecută printr-o decizie a prim-ministrului, anunță Agerpres.
Potrivit unor surse guvernamentale, între alte atribuţii, şeful Cancelariei premierului se va ocupa în continuare de coordonarea programului SAFE.