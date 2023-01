Olguţa Vasilescu: CEO a majorat din nou prețul la cărbune. Refuză să-l furnizeze pentru CET 2 Craiova pe perioada de iarnă

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat joi, în cadrul şedinţei Consiliului Local, că în ultima săptămână Complexul Energetic Oltenia (CEO) a majorat din nou preţul la cărbune cu 30%, refuzând să furnizeze cărbune către CET 2 Craiova pentru perioada de iarnă, aşa cum şi-a asumat în urmă cu circa 5 luni, în momentul în care cele două entităţi s-au separat.

Potrivit primarului Craiovei, majorarea preţului cărbunelui de către CEO nu se justifică nici de vreo creştere salarială, „nici de alte lucruri care să intre în tariful cărbunelui”, iar dacă această majorare va fi aprobată de ANRE, atunci Consiliul Local Craiova va trebui să o preia la capitolul „impuse”, lăsând să se înţeleagă că locuitorii Craiovei vor fi cei care ar putea fi nevoiţi să suporte o nouă majorare a preţului la gigacalorie, în condiţiile în care CET 2 este producătorul de energie termică al oraşului.

„Noi (n.red.municipiul Craiova), la ora actuală, nu mai avem contract direct cu Complexul Energetic Oltenia, pentru că în luna septembrie a anului trecut s-a făcut o divizare în care CET II de fapt a devenit Termocentrale Craiova şi este o entitate separată de Complexul Energetic Oltenia. În momentul în care s-a făcut această divizare, împreună cu domnul Dan Vasile, care este directorul de la CET 2, am avut o discuţie în biroul ministrului Energiei şi cu reprezentantul de atunci al Complexului Energetic, domnul Burlan, ca această divizare să se facă în nişte condiţii nu bune pentru noi, ci măcar acceptabile, pentru că ştiam ce o să se întâmple. Nu bune, nu în sensul că nu ni le-am fi dorit bune, că ni le-am fi dorit foarte bune, dar am văzut de la ce s-a plecat şi ce am reuşit să obţinem prin negocieri, ca într-un final să ne dăm seama că de fapt toate acele negocieri au fost în mare parte trecute cu vederea de cei de la Complexul Energetic Oltenia. Când s-a măritat acest CET II, când s-a scos din CEO, s-a măritat fără zestre, fără niciun fel de zestre, în sensul că noi am solicitat nişte lucruri, ni s-au promis că se întâmplă şi, din păcate, nu s-au întâmplat aceste lucruri”, a spus Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a menţionat că în acel moment municipalitatea a solicitat să i se dea cantitatea de cărbune necesară pentru a putea acoperi încălzirea şi apa caldă în Craiova pe perioada de iarnă, însă CEO nu s-a ţinut de promisiune şi a fost nevoie să se ceară de la rezervele statului.

„Ni s-a spus că da, ni s-a spus că în luna noiembrie vom avea 200.000 de tone de cărbune în rezerva Termocentrale Craiova. La ora actuală mai este cărbune doar pentru o săptămână. Deci nu ni s-a pus la dispoziţie această cantitate de care am avut nevoie. În acel moment, când am văzut că nu există niciun fel de înţelegere la Complexul Energetic Oltenia şi trebuia să le livreze, de exemplu, trei navete pe zi şi livrau doar două, am făcut apel la Rezerva de stat şi am fost sprijiniţi într-o primă etapă ca în rezervele Termocentrale Craiova să rămână doar 30.000 de tone în loc 60.000 iar acum, în disperare de cauză.

Sunt lucruri pe care nu le-am spus până acum cetăţenilor, pentru că n-am vrut să panichez şi le spun acum tocmai pentru că s-au rezolvat. În disperare de cauză am ajuns încă o dată la rezervele statului cerându-le să ni se pună la discuţie cantitatea necesară de cărbune ca să putem să trecem această iarnă”, a precizat Olguţa Vasilescu, conform Agerpres.

Aceasta a subliniat că nu înţelege de ce Complexul Energetic Oltenia nu şi-a respectat această obligaţie pe care şi-a luat-o în luna august a anului trecut, la fel cum nu a respectat nici menţinerea preţului cărbunelui.

„Apoi ni s-a spus că ni se dă cărbunele la acelaşi preţ. Nu ni s-a dat la acelaşi preţ şi, mai mult decât atât, în ultimele zile au majorat din nou preţul la cărbune cu 30 %. Deci o altă promisiune care ni s-a făcut şi care nu a fost respectată. Nu înţeleg de ce, pentru că nu se poate spune că anul acesta, de exemplu, ar fi crescut salariile la Complexul Energetic Oltenia sau ar fi alte lucruri care să intre în tariful pe care îl are cărbunele. Nu există nicio justificare. O să vedem dacă se aprobă mai departe.

Ştiţi cum este procedura: că după ce se face o majorare de preţ, trebuie să ajungă la ANRE şi ANRE-ul să aprobe. Dacă se aprobă majorarea de către ANRE, cumva lucrăm la impuse, pentru că dacă noi nu acceptăm în Consiliul Local această majorare, pur şi simplu în acel moment nu ni se mai furnizează agent termic”, a evidenţiat edilul municipiului Craiova.

Vasilescu a subliniat că nici până în acest moment nu s-a dat hotărârea de guvern necesară astfel încât municipalitatea să preia toate conductele de la Complexul Energetic Oltenia prin care se distribuie agentul primar pentru a le putea schimba prin proiecte cu fonduri europene.

„Deci au trecut deja 7 luni de zile şi nici până în acest moment hotărârea de guvern nu este gata. Mai mult decât atât, potrivit ghidurilor de finanţare pe fonduri europene, Craiova iarăşi cred că era singurul oraş care nu putea să acceseze fonduri europene pentru că se trecuse acolo că doar producătorii au voie. Cred că noi şi cu Galaţi nu suntem producători.

Doar producătorii au voie să acceseze fonduri europene pentru schimbarea conductelor. L-am sunat pe domnul ministru Boloş, am găsit înţelegere la el, cel puţin aşa mi-a spus: că va modifica ghidul în aşa fel să putem fi eligibili. E foarte probabil ca atunci când va apărea acest ghid să putem să fim eligibili”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Craiova constă în sursele de producere şi reţeaua de transport primară care aparţin CET II Craiova, centralele termice de bloc şi reţeaua secundară care aparţine Termo Urban - societatea Consiliului Local Craiova, precum şi cele 100 de puncte termice ale Termo Urban, alimentate tot de CET II.

