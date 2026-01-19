Live TV

Exclusiv Olguța Vasilescu: „Consultăm membrii PSD înainte de a decide dacă rămânem la guvernare”

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Tensiuni în coaliție și nemulțumiri față de Ilie Bolojan Impozitul progresiv, printre punctele de negociere

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat că PSD face o consultare a membrilor de partid pentru a decide dacă va continua în coaliția de guvernare, pe fondul unor nemulțumiri legate de implementarea promisiunilor electorale și de gestionarea proiectelor de către partenerii de coaliție.

„Deocamdată, noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă vom rămâne sau nu la guvernare în continuare, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care și noi le-am solicitat în cadrul acestei guvernări să se întâmple, în conformitate cu promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală. Dacă nu se ține cont chiar de niciuna dintre aceste măsuri pe care și noi le dorim, atunci nu vedem rostul pentru care să mai rămânem la guvernare”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, luni la Digi24.

Cât despre scenariile vehiculate – plecarea PSD de la guvernare sau schimbarea premierului – Vasilescu a subliniat că „nu este o decizie luată în partid ca să putem să vorbim despre asta acum. Este prematur. Deocamdată facem consultarea membrilor și, în momentul în care vom finaliza și vom avea votul lor, vom lua și decizia care se impune.”

Tensiuni în coaliție și nemulțumiri față de Ilie Bolojan

Întrebată dacă există un „război” între PSD și Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a răspuns: „Este un război pe care nu l-am provocat noi și pe care nu ni-l dorim. Nici noi nu vrem scandal, dar în momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD.”

Referitor la termenul limită pentru luarea unei decizii, Vasilescu a precizat că consultările sunt în curs și că decizia finală va depinde și de analiza proiectului de buget.

Impozitul progresiv, printre punctele de negociere

Vasilescu a adăugat că introducerea impozitului progresiv este unul dintre punctele importante pentru PSD, menționând că „cei care au salarii și pensii mai mari plătesc și un impozit mai mare”.

„Da, impozitul progresiv este unul dintre punctele noastre cu care ne-am prezentat în campania electorală. Este o discuție pe care noi putem să o facem oricând, inclusiv atunci când vorbim despre pensiile speciale, despre salariile mari. Ar fi o posibilitate de a se regla legal, pentru că impozitul progresiv, ce înseamnă? Cei care au salarii și pensii mai mari plătesc și un impozit mai mare. Așa ar fi corect, așa este peste tot în toată Uniunea Europeană, dar este o discuție care, încă o dată, trebuie făcută în coaliție. Pentru cât spre deosebire de domnul Bolojan, noi ținem cont de partenerii noștri și de părerile lor”, a explicat edilul Craiovei.

Editor : Ana Petrescu

