Olguța Vasilescu, detalii despre votul din CEX PSD privind rămânerea la guvernare

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că nu a votat nici pro, nici contra în CEx privind decizia partidului de a rămâne la guvernare. Vicepreședintele PSD a precizat că nu a ridicat deloc mâna când a venit vorba de acest punct al reuniunii social-democrate de luni.

„Comitetul Executiv PSD a decis azi rămânerea la guvernare, chiar dacă ALDE ne-a lăsat fără majoritate parlamentară. Judecând simplist, mi-aș dori retragerea în opoziție: e comod, faci zilnic exerciții de dicție și filosofie, nu dai socoteală nimănui că doar nu ești la putere și e suficient să ii critici pe alții, ca să nu mai vorbesc că nu dai nici cu subsemnatul, căci știm cu toții că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită și, în plus, nu mai ești țintă vie”, a scris Lia Olguța Vasilescu, luni seara, pe Facebook.

Aceasta a adăugat că le-a transmis unora dintre liderii de sindicat, îngrijorați că vor veni tăierile de salarii, că abia așteaptă să intre în opoziție și să râdă de ei când o să îi vadă „cum dau din colț în colt că pierd tot ce am dat noi”, potrivit Mediafax.

„După ce am pierdut alegerile europarlamentare, le-am spus unor lideri de sindicat (deja îngrijorați că vin tăierile și recunoscând, în sfârșit, că guvernarea PSD, cu bune și cu rele, le-a adus multe beneficii), că abia aștept, când intrăm în opoziție, să îmi iau punga de popcorn, să mă uit la tv și să râd de ei când o să-i văd cum dau din colț în colț că pierd tot ce am dat noi. Fiindcă noi am dat maxim din cât se putea. Judecând politic, însă, mi-ar părea rău să văd cum și-ar bate unii joc de toată munca noastră din ultimii ani. Pentru că nu e nevoie să faci vreun efort de imaginație ca să înțelegi că băieții ăștia care vor să dea jos guvernul vor aplica strict rețeta din 2010: dezbină toate categoriile sociale, fă-le să se urască între ele și apoi arde-le la buzunar, fiindcă, dezbinate fiind, nu o să se susțină reciproc”, a mai scris Vasilescu.

Într-un post scriptum la postarea pe Facebook, ea a precizat: „Azi nu am votat nici pro, nici contra în CEX. Nu am ridicat mâna deloc. Pur și simplu încă oscilez între omul politic și cel care ar vrea ca unii să își amintească, pe pielea lor, ce înseamnă guvernările de dreapta în România”.

ALDE a decis luni ieșirea de la guvernare și o alianță cu Pro România.

De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă a declarat că social-democrații au decis să rămână la guvernare și cataloghează acțiunile ALDE drept o decizie de neînțeles. Șeful Executivului a mai spus că face propuneri de miniștri interimari, după retragerea miniștrilor ALDE.

Editor web: Monica Bonea