Olguţa Vasilescu dezvăluie ce i-a spus, de fapt, Dragnea, înainte de propunerea către Iohannis

Fostul ministru Olguţa Vasilescu a subliniat încă în dată, la Digi24, că a plecat de bunăvoie de la conducerea Ministerului Muncii. Totodată, ea a respins informaţiile apărute în spaţiul public că s-ar fi certat cu liderul partidului, Liviu Dragnea, şi că situaţia ei i-ar fi favorabilă acestuia.

„Nu am cunoştinţă de asemenea lucruri pe care le văd în spațiul public. S-a aruncat că m-am certat cu Dragnea într-o zi de vineri. Nici măcar telefonic nu am vorbit în ziua respectivă, nu am avut niciodată o dispută cu Dragnea. Cea care a solicit mutarea pe un alt post de ministru am fost chiar eu. Dragnea m-a avertizat atunci: am mai mers cu tine o dată la Cotroceni pentru mandatul de premier și am știut că va fi un refuz din partea preşedintelui. E foarte posib să fie un refuz și în ceea ce te priveşte la un alt minister.

Mi-am asumat acest lucru. În condiţiile în care am finalizat programul de guvernare pe care l-am avut până în 2020, în sensul că toată partea de legislaţie e pusă la punct, acum trebuie urmărită doar implementarea de noul ministru. Eram convinsă că eram capabilă să conduc un minister ca cel al Transporturilor, măcar că vin dintr-un oraş care a fost pe locul 1 la absorbția de fonduri europene și cu foarte multe investiții”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Ea a adăugat că nu are regrete că a plecat de la conducerea Ministerului Muncii.

Etichete:

,

,

,

,