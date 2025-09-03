Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a explicat, în direct la Digi24, că planurile coaliției pentru reducerea personalului din primării riscă să ducă la blocaje administrative. Ea a precizat că soluția corectă ar fi fost evaluarea anuală scrisă a funcționarilor, nu disponibilizările masive propuse.

Coaliția discută două variante pentru reducerea numărului de angajați din primării: propunerea lui Ilie Bolojan, care prevede tăierea a 10% din posturile ocupate, adică 13.000 de oameni, și propunerea PSD, susținută de Sorin Grindeanu, care prevede reducerea cu 25%, dar etapizat, în următorii patru ani.

Întrebată la Digi24 câți oameni ar trebui să fie concediați în Craiova, Lia Olguța Vasilescu a precizat: „132, în care nu intră doar funcționarii din primărie, intră și polițiști locali și intră și Clubul Sportiv Municipal”, a spus primarul municipiului Craiova.

Ea a adăugat că soluția pe care Asociația Municipiilor din România o solicită de doi ani este evaluarea anuală scrisă a funcționarilor.

Cea mai bună variantă, pe care noi am și solicitat-o de 2 ani deja, a fost să se facă o evaluare anuală a funcționarilor publici din fișa postului, dar o evaluare scrisă.

„Din păcate, nu s-a mers pe această lege. (…) Cea mai corectă ar fi fost aceea, pentru că nu am fi vorbit de posturi, ci am fi vorbit de oameni care nu sunt pregătiți ca să exercite funcția publică”, a declarat Olguța Vasilescu.

Întrebată despre riscul ca unele primării să nu mai poată asigura servicii pentru cetățeni, edilul a explicat că acest pericol este real.

Este foarte corect că nu se mai pot asigura serviciile la foarte multe dintre primării și nu aș vrea să dau exemplul Craiovei, deși noi suntem la aproape jumătate din schema care ne este permisă de a face angajări.

„Evident că în aceste momente ei vor trebui să aleagă dacă mai au cartierele măturate, sau spațiile verzi toaletate, sau cu drumurile reparate, sau vor alege funcționarii publici. Trebuie să facem o radiografie foarte clară a ceea ce se află în acest moment în primării”, a afirmat Vasilescu.

Primarul a avertizat că aplicarea strictă a noilor reguli ar duce la blocaje.

Este evident că, așa cum este scrisă legea acum, dacă nu o amendăm, ne vom trezi în situația în care nu va mai exista nicio direcție funcțională, pentru că vor pleca angajați din toate direcțiile.

„Intrăm în blocaj administrativ, pentru că, în conformitate cu Codul Administrativ, primarul nu poate să semneze decât contrasemnat de unul dintre directorii din administrația publică locală. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie clarificate în această lege”, a explicat Vasilescu.

În legătură cu argumentul lui Ilie Bolojan că unele primării există doar pentru a plăti salarii, Vasilescu a replicat: „Eu nu pot să fiu de acord cu un astfel de argument și vă spun de ce. La o primărie de comună sunt în jur de 10–11 angajați fiecare. (…) Vă dați seama că este imposibil ca ceilalți să preia această activitate, nu neapărat din cauza numărului, că ar fi prea puțini, cât din cauza faptului că sunt specializări diferite pentru care s-au dat concursuri pe funcții diferite”, a spus primarul Craiovei.

Edilul a mai arătat că datele reale privind numărul angajaților din administrația publică locală au fost clarificate recent.

Mă bucur să constat că, după ce am avut atât de multe discuții, s-a aflat în sfârșit cifra aproape reală (…) care este undeva în jur de 129.000. (…) Uite că până acum s-a dovedit că suntem 129.000.

În privința observațiilor făcute de colegi din țară, edilul a precizat: „Nu știu la ce s-a referit domnul Pucheanu, dar nu ni s-au cerut date de la Dezvoltare. (…) Acum, pentru un pachet de legi care privește administrația publică locală, era obligatoriu ca aceste date să ne fie cerute”, a mai spus primarul Craiovei.

Editor : Ș.A.