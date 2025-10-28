Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiune de cenzură dacă premierul nu își va asuma eșecul cu pensiile magistraților

Olguța Vasilescu a declarat, marți, că Ilie Bolojan ar trebui să-și asume eșecul în cazul în care reforma pensiilor magistraților va pica din nou la CCR. „ Ia-ți legea, asumă-ți-o”, a afirmat aceasta. Primarul Craiovei a spus că premierul ar trebui să demisioneze atunci și nu exclude o moțiune de cenzură depusă de PSD împotriva guvernului, dacă Bolojan nu își asumă nereușita.

„O să vedem, astăzi este încă un exercițiu. Ia-ți legea, asumă-ți-o. Dacă nu trece, nu-i normal să răspunzi politic? Eu zic că trebuie să răspundă”, a afirmat Olguța Vasilescu într-un interviu acordat publicației Gândul.

Întrebată dacă PSD va iniția o moțiune de cenzură în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu-și va asuma eșecul cu privire la pensiile magistraților, Olguța Vasilescu a spus că „probabil că da”. „Deși nu cred că e cazul să ajungem acolo. Cred că poate să-și dea demisia. Dar poate nu ajungem în situația asta, poate trece legea”, a subliniat primarul Craiovei.

„Poate că acum, luând avizul acela de la CSM, poate trece legea la CCR”, a adăugat Vasilescu.

„Ca să concluzionăm. Nu trece niciun pachet pe administrația publică locală, dacă nu este în același pachet cu administrația publică centrală, și cu reformele economice pe care noi (PSD – n.red.) le-am propus”, a punctat aceasta.

Impas în Coaliție pe tema pensiilor magistraților

Liderii Coaliției de guvernare au avut o nouă ședință pentru a discuta ce se întâmplă cu pensiile magistraților, după ce proiectul a fost respins de Curtea Constituțională.

Subiectul a alimentat tensiunile dintre partide, după ce PSD a chemat la discuții, separat, reprezentanții din Justiție și a propus varianta unui proiect de lege care ar permite magistraților o pensie mai mare față de varianta adoptată inițial de Guvern.

Social-democrații susțin că propunerea lor ar fi dus la încadrarea în termenul de 28 noiembrie, însă acum că premierul Ilie Bolojan nu a fost de acord trebuie „să își asume întreaga răspundere politică”.

„Dacă eșuează, atunci să iasă în fața românilor să explice de ce a refuzat orice soluție, a pierdut 231 de milioane de euro și de ce nu a rezolvat problema pensiilor magistraților”, susțin surse din interiorul PSD.

Nici UDMR nu a fost de acord cu grupul de lucru propus de PSD, spunând că trebuie să aștepte motivarea Curții Constituționale.

Editor : Liviu Cojan