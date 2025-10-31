Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.

„Am sperat că vom fi trataţi cu mult respect. Am sperat că procentul pe care noi îl avem ne va permite să se ţină cont şi de noi în această coaliţie. Este un procent de aproape jumătate din coaliţie”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, în conferinţa Organizaţiei PSD Timiş, potrivit News.ro.

Ea a arătat că pachetul reformei administraţiei publice locale s-a blocat pentru că PSD a solicitat câteva chestiuni de bun simţ.

„Mi s-a părut la un moment dat chiar că ar fi acceptate, că le înţeleg, că avem dreptate. Însă, din păcate, suntem aici unde suntem. Ce solicităm noi? În primul rând, ca această reformă a administraţiei publice locale să se facă la un pachet cu administraţia publică centrală şi cu reforma economică pe care noi am prezentat-o deja în spaţiul public şi care nu presupune bani in plus de la buget, dar relaxează mediul economic care iată a început să se contracteze. Autorităţile care lucrează cu firmele de construcţii nu mai pot să plătească la timp. Pentru că, din păcate, guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR care ar trebui să treacă prin Ministerul Fondurilor Europene”, a arătat primarul Craiovei.

Lia Olguta Vasilescu a continuat: ”Se spune că nu vrem reformă. Vrem. Se spune că nu vrem o administraţie mai suplă. Vrem. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi am iniţiat acum 2 ani de zile o lege care se află în Parlamentul României blocată de acelaşi om, care prevede că toţi funcţionarii publici sunt supuşi anual unei evaluări scrise”.

Primarul a explicat că este o lege care a pornit de la primari, acceptată în unanimitate şi de către preşedinţii de Consilii Judeţene. Ştim şi noi că în administraţie sunt oameni care nu au ce să caute acolo că sunt funcţionari care poate au dat un examen şi l-au trecut atunci când au intrat în administraţie dar, din păcate, nu s-au updatat, nu s-au mai pus la curent cu noile prevederi legislative de exemplu şi care ne cauzează mari probleme în administraţie. De câte ori am încercat ca să disponibilizăm astfel de oameni din administraţie i-am primit înapoi de la instanţele de judecată. Indiferent cât de grave ar fi fost abaterile lor, instanţele ne-au dat înapoi. Şi atunci ne-am hotărât ca să facem această iniţiativă legislativă pe care instanţele, ca lege, vor trebui să o aplicem tocmai. Nu poate să mai spună instanţa că trebuie să câştige procesul funcţionarul care a fost disponibilizat, atâta timp cât îi arăţi faptul că n-a trecut testul. Din păcate, însă, nu s-a dorit să se meargă pe acea lege. S-au preluat câteva lucruri în pachetul administrativ, dar nu aşa cum ne doream noi”, a afirmat ea

. Lia Olguţa Vasilescu a precizat că au mai propus o variantă de compromis, ca până când trece această lege, ”dacă guvernul îşi doreşte, într-adevăr, să facă o reducere a cheltuielilor de personal din administraţia publică locală de un miliard de lei, atunci se poate scădea fondul de salarii cu 10% pentru toată lumea”.

Primarul Craiovei a subliniat că premierul Bolojan vrea neapărat disponibilizări.

„Domnul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări. Neapărat disponibilizări. Am încercat să-i explicăm, vreţi un miliard la buget? Ok. Daţi afară aceşti oameni. Ce se întâmplă? Pierdeţi 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică pierdeţi 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. În schimb, aveţi o problemă cu o întreagă categorie de oameni care sunt disponibilizaţi. Nu s-a acceptat”, a arătat ea.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că PSd doreşte ca acest pachet să treacă împreună cu pachetul administraţiei centrale.

„Din păcate, acolo timp de ani de zile nu s-a intervenit şi salariile mari nu sunt în local, precum foarte bine ştiţi, unde salariul mediu este 3 sau 4 mii de lei. Salariile mari sunt la companii unde, vedem şi noi acum la televizor sunt persoane care câştigă 70.000 de lei, 80.000 de lei. Acolo sunt problemele. De ce să nu avem şi administraţia centrală în acelaşi pachet? De ce să nu facem totul laolaltă? De ce să nu venim şi cu măsuri economice de relaxare pentru mediul de afaceri?”, a spus primarul Craiovei.

