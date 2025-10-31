Live TV

Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni

Data publicării:
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu, primarul Craiovei Foto: Captură video

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.

„Am sperat că vom fi trataţi cu mult respect. Am sperat că procentul pe care noi îl avem ne va permite să se ţină cont şi de noi în această coaliţie. Este un procent de aproape jumătate din coaliţie”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, în conferinţa Organizaţiei PSD Timiş, potrivit News.ro.

Ea a arătat că pachetul reformei administraţiei publice locale s-a blocat pentru că PSD a solicitat câteva chestiuni de bun simţ.

„Mi s-a părut la un moment dat chiar că ar fi acceptate, că le înţeleg, că avem dreptate. Însă, din păcate, suntem aici unde suntem. Ce solicităm noi? În primul rând, ca această reformă a administraţiei publice locale să se facă la un pachet cu administraţia publică centrală şi cu reforma economică pe care noi am prezentat-o deja în spaţiul public şi care nu presupune bani in plus de la buget, dar relaxează mediul economic care iată a început să se contracteze. Autorităţile care lucrează cu firmele de construcţii nu mai pot să plătească la timp. Pentru că, din păcate, guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR care ar trebui să treacă prin Ministerul Fondurilor Europene”, a arătat primarul Craiovei.

Lia Olguta Vasilescu a continuat: ”Se spune că nu vrem reformă. Vrem. Se spune că nu vrem o administraţie mai suplă. Vrem. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi am iniţiat acum 2 ani de zile o lege care se află în Parlamentul României blocată de acelaşi om, care prevede că toţi funcţionarii publici sunt supuşi anual unei evaluări scrise”.

Primarul a explicat că este o lege care a pornit de la primari, acceptată în unanimitate şi de către preşedinţii de Consilii Judeţene. Ştim şi noi că în administraţie sunt oameni care nu au ce să caute acolo că sunt funcţionari care poate au dat un examen şi l-au trecut atunci când au intrat în administraţie dar, din păcate, nu s-au updatat, nu s-au mai pus la curent cu noile prevederi legislative de exemplu şi care ne cauzează mari probleme în administraţie. De câte ori am încercat ca să disponibilizăm astfel de oameni din administraţie i-am primit înapoi de la instanţele de judecată. Indiferent cât de grave ar fi fost abaterile lor, instanţele ne-au dat înapoi. Şi atunci ne-am hotărât ca să facem această iniţiativă legislativă pe care instanţele, ca lege, vor trebui să o aplicem tocmai. Nu poate să mai spună instanţa că trebuie să câştige procesul funcţionarul care a fost disponibilizat, atâta timp cât îi arăţi faptul că n-a trecut testul. Din păcate, însă, nu s-a dorit să se meargă pe acea lege. S-au preluat câteva lucruri în pachetul administrativ, dar nu aşa cum ne doream noi”, a afirmat ea

. Lia Olguţa Vasilescu a precizat că au mai propus o variantă de compromis, ca până când trece această lege, ”dacă guvernul îşi doreşte, într-adevăr, să facă o reducere a cheltuielilor de personal din administraţia publică locală de un miliard de lei, atunci se poate scădea fondul de salarii cu 10% pentru toată lumea”.

Primarul Craiovei a subliniat că premierul Bolojan vrea neapărat disponibilizări.

„Domnul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări. Neapărat disponibilizări. Am încercat să-i explicăm, vreţi un miliard la buget? Ok. Daţi afară aceşti oameni. Ce se întâmplă? Pierdeţi 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică pierdeţi 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. În schimb, aveţi o problemă cu o întreagă categorie de oameni care sunt disponibilizaţi. Nu s-a acceptat”, a arătat ea.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că PSd doreşte ca acest pachet să treacă împreună cu pachetul administraţiei centrale.

„Din păcate, acolo timp de ani de zile nu s-a intervenit şi salariile mari nu sunt în local, precum foarte bine ştiţi, unde salariul mediu este 3 sau 4 mii de lei. Salariile mari sunt la companii unde, vedem şi noi acum la televizor sunt persoane care câştigă 70.000 de lei, 80.000 de lei. Acolo sunt problemele. De ce să nu avem şi administraţia centrală în acelaşi pachet? De ce să nu facem totul laolaltă? De ce să nu venim şi cu măsuri economice de relaxare pentru mediul de afaceri?”, a spus primarul Craiovei.

Citește și:

VIDEO Olguța Vasilescu o atacă pe Oana Gheorghiu: „Eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și asta mi-a adus un dosar penal”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
ciprian ciucu in studioul digi24
3
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
trupe sua romania mihail kogalniceanu
4
Fost șef al Armatei Române: Reducerea prezenței militare americane ar trebui să ne...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
5
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat...
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
militar ucrainean cu o arma in maini
Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda...
sorin grindeanu si ilie bolojan
PNL contraatacă PSD cu legea Nordis, ca răspuns la chemarea lui Ilie...
guvern republica moldova fb
Noul Guvern de la Chișinău a fost învestit. Cine face parte din...
Ultimele știri
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a lovit recent cel puţin 15 nave în Caraibe şi în estul Pacificului
Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală
„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Olguța Vasilescu o atacă pe Oana Gheorghiu: „Eu am reabilitat centrul istoric al Craiovei și asta mi-a adus un dosar penal”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție: „Nu suntem aplaudaci”
tanczos barna in studioul digi24
Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD și AUR: Poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii”
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o premieră post-decembristă, celălalt lucrează cu o țopăială „tactică”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles