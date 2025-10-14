Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare.

Lia Olguţa Vasilescu a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că nu crede în scorurile PSD din ultimele sondaje, care indică partidul între 17 şi 23 la sută.

„Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută. Partidul are şi o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor”, a explicat Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

Ea a recunoscut că o parte din electoratul PSD a votat la prezidenţiale cu Călin Georgescu sau cu Victor Ponta.

Olguţa Vasilescu a explicat că a existat şi confuzia întreţinută în mass-media că pentru PSD ar fi bine să intre în turul doi George Simion pentru maximizarea şanselor candidatului social-democrat într-o eventuală finală prezidenţială.

„A fost acea confuzie foarte bine întreţinută şi în mass media, că ne-ar ajuta foarte mult să fie candidatul nostru în turul doi cu Simion”, a afirmat Vasilescu.

Întrebată dacă a fost vorba de o strategie în PSD, după cum a rezultat dintr-o discuţie dintre Alfred Simonis şi Marcel Ciolacu, Olguţa Vasilescu a explicat că nu ştie să fi existat un plan ca PSD să dea voturi candidatului AUR în primul tur.

„Eu vă spun că am avut inclusiv membrii de familie care au votat cu Simion, convinşi că aşa ne ajută. Când mi-au spus, nu mi-a părut foarte bine, dar s-a întâmplat. Pentru că s-a întreţinut această isterie în mass media, că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu. Deci este foarte posibil ca şi fără să fie fost vreo discuţie în cadrul partidului, pe care eu una n-am auzit-o, aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne-au ajutat astfel. Şi nu ne-au ajutat, din păcate”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

AUR este creditat cu 40% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 17,6% şi de PNL, cu un scor de 14,8%, conform datelor unui sondaj realizat de INSCOP Research, publicate luni, care relevă o uşoară scădere a tuturor partidelor, comparativ cu luna septembrie.

Editor : B.E.